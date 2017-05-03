Дворкович: «Росавиация» отзовет ограничение чартерных авиарейсов в Турцию

Москва, , 22:09 — REGNUM «Росавиация» отзовет свою телеграмму о вероятной приостановке чартерных авиарейсов в Турцию, заявил журналистам замглавы российского правительства Аркадий Дворкович по итогам российско-турецких переговоров.

Предупреждение «Росавиации» о вероятной приостановке турецких «чартеров» было разослано в начале апреля 2017 года.

По словам Дворковича, теперь оно будет отозвано. Замглавы российского правительства считает, что ситуация в Турции нормализуется и риск постепенно снижается.

Предупреждение будет отозвано, но «это должно соответствовать общему фону наших отношений. Мы должны увидеть позитив во всех экономических отношениях… Сегодня прозвучала команда президента сделать всё это быстро».

Как сообщало ИА REGNUM, чартерное воздушное сообщение между Россией и Турцией было остановлено с ноября 2015 по август 2016 года. Ограничение было введено руководством России после того, как турецкие ВВС атаковали и сбили в небе Сирии российский бомбардировщик Су-24.

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