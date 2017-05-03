Среда, 3 Мая 2017 года
22:11:46 МСК

На Луганщине окончили посев ранних зерновых культур

Экономика

Посевная

Луганск, 3 мая 2017, 22:02 — REGNUM  В Луганской Народной Республике завершился сев ранних зерновых культур. Об этом отчитался министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Руслан Сороковенко.

«Сев ранних зерновых на территории Республики закончен на плановой отметке 98% от запланированных площадей, оставшиеся 2% переведены в другие культуры», — проинформировал чиновник.

Аграрии Республики также обеспечат население и другими видами растительных культур. Больше половины из всех запланированных работ весной уже выполнены.

«Если брать в общем, то на сегодняшний день 59% площадей из всех запланированных весенне-полевых работ, это в частности, зерновые, зернобобовые, технические, кормовые и овощные культуры, уже засеяны, работы не останавливаются», — рассказал министр.

Как отметил Сороковенко, Республика практически в полном объеме всем обеспечена для завершения плановых работ по весенней посевной кампании. Запас средств защиты растений составляет 78%, минеральных удобрений — 105% от необходимой потребности.

В ЛНР также заботятся о сохранности зерновых и других растительных культур. Республика в полной мере обеспечит закупку защитных средств для растений, а также топлива для различной техники, с помощью которой ухаживают за растениями.

«На этой неделе Аграрный фонд дополнительно завозит еще более 30 тонн средств защиты растений, и это позволит перекрыть потребность Республики более чем на 100%. Топливо закупается по мере расходования, а запасы горюче-смазочных материалов составляют 79% от потребности», — резюмировал руководитель аграрного ведомства ЛНР.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика ДНР и ЛНР
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Военный Донбасс: ЛНР обнародовала фото расстрела украинской ДРГ
ЛуганскЛНР Война на Донбассе: главное Политика
NB!
03.05.17
Директор ФБР: Россия — величайшая угроза для американской демократии
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Дмитрий Медведев об обвинениях в адрес России: «Мы крепкие, мы не боимся»
СмоленскРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
03.05.17
Тиллерсон: США хотят возобновления полноценного взаимодействия с Россией
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
В Госдуме настаивают на оценке «Смертного полка» от европейских политиков
МоскваРоссия «Бессмертный полк» Общество
NB!
03.05.17
Необходимо «образование для жизни»: интервью с учителем года
ЧелябинскРоссия Материальная база образовательных учреждений Общество
NB!
03.05.17
«Демонстрация силы»: лишение мандата спикера Ярославского муниципалитета
ЯрославльРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Путин: Ограничения в торговле между Россией и Турцией сняты
СочиКраснодарский крайРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
03.05.17
Навальный не сможет баллотироваться в президенты — ЦИК РФ
МоскваРоссия Дела Алексея Навального Политика
NB!
03.05.17
«РФ неизбежно оставит транзит газа через Украину с пуском Nord Stream-2»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.05.17
Минобороны Украины признало, что миномет «Молот» убивает бойцов ВСУ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.05.17
Украинские нацисты хотят сорвать шествие «Бессмертного полка» в Киеве
КиевУкраина «Бессмертный полк» Политика
NB!
03.05.17
«Путин мог бы пройти во второй тур выборов президента Литвы»
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
03.05.17
Без пенсий: Совфед бьет по безработным мимо нелегальных самозанятых
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Съезд народов Татарии просит Путина сохранить должность президента
КазаньРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
03.05.17
Плата за Brexit: аппетит ЕC растет
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
03.05.17
После встречи с Путиным Меркель собирается поговорить с Порошенко
СочиКраснодарский крайРоссия Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
В Совфеде хотят наказывать безработных — заложников экономической ситуации
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Италия: «Между Путиным и Меркель — лёд»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
03.05.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего IV
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
ещё главное