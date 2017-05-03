ФРС США не стала повышать базовую ставку

Вашингтон, , 22:03 — REGNUM Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам майского заседания совета директоров приняла решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75−1% годовых. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба регулятора.

Последний раз заседание совета директоров ФРС проходило в марте 2017 года. Тогда было принято решение о повышении базовой процентной ставки на 0,25 процентного пункта до 0,75—1% годовых.

Экономисты считают, что в 2017 году ФРС ещё два раза поднимает базовую ставку.