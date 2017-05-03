Среда, 3 Мая 2017 года
22:11:13 МСК

Доходы Банка России в 2016 году оказались вдвое меньше, чем в 2015

Экономика

Объем активов также снизился

Центробанк России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Центробанк России

Москва, 3 мая 2017, 21:32 — REGNUM  Прибыль Банка России за 2016 года сократилось более чем в два раза по сравнению с 2015 годом. Такие данные следуют из отчета Центробанка, опубликованного сегодня, 3 мая, на официальном сайте регулятора.

В 2015 году прибыл Банка России составила 112,6 млрд рублей. В 2016 году прибыль Центробанка упала до 43,7 млрд рублей.

Центробанк указывает, что снижение доходов связано с несколькими факторами. Во-первых, в условиях постепенного восстановления российской экономики ЦБ снижал уровень ключевой ставки и сокращал объемы рефинансирования банковского сектора, что привело к снижению процентных доходов ЦБ.

Отрицательное влияние на уровень доходов ЦБ оказали сложившиеся по итогам года чистые отрицательные реализованные курсовые разницы, возникшие при проведении операций купли (продажи) иностранной валюты на внутреннем и внешнем рынках по курсу, отличному от официальных курсов иностранных валют, установленных Банком России.

Кроме того, произошла отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи.

В целом указанные факторы определили формирование финансового результата деятельности Банка России на более низком по сравнению с 2015 годом уровне. Прибыль Банка России снизилась в 2016 году на 68,83 млрд руб. и составила 43,745 млрд руб.», — сказано в отчете Банка России.

Кроме того, активы Центробанка в 2016 году снизились на 17,1% — до 28,97 трлн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Макроэкономика России
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Военный Донбасс: ЛНР обнародовала фото расстрела украинской ДРГ
ЛуганскЛНР Война на Донбассе: главное Политика
NB!
03.05.17
Директор ФБР: Россия — величайшая угроза для американской демократии
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Дмитрий Медведев об обвинениях в адрес России: «Мы крепкие, мы не боимся»
СмоленскРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
03.05.17
Тиллерсон: США хотят возобновления полноценного взаимодействия с Россией
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
В Госдуме настаивают на оценке «Смертного полка» от европейских политиков
МоскваРоссия «Бессмертный полк» Общество
NB!
03.05.17
Необходимо «образование для жизни»: интервью с учителем года
ЧелябинскРоссия Материальная база образовательных учреждений Общество
NB!
03.05.17
«Демонстрация силы»: лишение мандата спикера Ярославского муниципалитета
ЯрославльРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Путин: Ограничения в торговле между Россией и Турцией сняты
СочиКраснодарский крайРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
03.05.17
Навальный не сможет баллотироваться в президенты — ЦИК РФ
МоскваРоссия Дела Алексея Навального Политика
NB!
03.05.17
«РФ неизбежно оставит транзит газа через Украину с пуском Nord Stream-2»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.05.17
Минобороны Украины признало, что миномет «Молот» убивает бойцов ВСУ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.05.17
Украинские нацисты хотят сорвать шествие «Бессмертного полка» в Киеве
КиевУкраина «Бессмертный полк» Политика
NB!
03.05.17
«Путин мог бы пройти во второй тур выборов президента Литвы»
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
03.05.17
Без пенсий: Совфед бьет по безработным мимо нелегальных самозанятых
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Съезд народов Татарии просит Путина сохранить должность президента
КазаньРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
03.05.17
Плата за Brexit: аппетит ЕC растет
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
03.05.17
После встречи с Путиным Меркель собирается поговорить с Порошенко
СочиКраснодарский крайРоссия Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
В Совфеде хотят наказывать безработных — заложников экономической ситуации
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Италия: «Между Путиным и Меркель — лёд»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
03.05.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего IV
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
ещё главное