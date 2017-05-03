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К Ганзе-2019 на базе Псковской таможни создадут организационный штаб

Экономика

Для товаров традиционной Ганзейской ярмарки

Псков, 3 мая 2017, 21:26 — REGNUM  Федеральная таможенная служба окажет всестороннюю поддержку Пскову при подготовке и проведения Международных Ганзейских дней 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пскова, об этом сегодня, 3 мая, заявил руководитель Федеральной таможенной службы, член федерального организационного комитета по подготовке и проведению Ганзы-2019 Владимир Булавин.

По его словам, на базе Псковской таможни создадут организационный штаб для прохождения через таможенные посты иностранных делегаций и товаров, которые гости представят на международном фестивале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прохождение таможенных процедур для иностранных гостей ганзейского фестиваля называлось одним из самых проблемных вопросов для проведения этого международного форума в России. Впервые Международные Ганзейские дни состоялись в России в Великом Новгороде в 2009 году. Псков примет этот форум в 2019 году вторым из российских городов — членов Ганзейского союза Нового времени.

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39-е Международные Ганзейские дни в Пскове в 2019 году
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