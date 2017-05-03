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В Пскове объединили два крупнейших транспортных предприятия

Экономика

«Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранс»

Островская АТК
Иллюстрация: Псковавтотранс.рф
Островская АТК

Псков, 3 мая 2017, 21:06 — REGNUM  В Псковской области объединили два крупнейших государственных транспортных предприятия региона — «Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранс». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, сегодня, 3 мая, на встрече с коллективами предприятий вице-губернатор Александр Кузнецов назвал решение об их слиянии взвешенным.

Вице-губернатор заверил, что власти Псковской области не оставят объединённое предприятие без поддержки и продолжат работу по совершенствованию материально-технической базы. «Финансирование прописано и закреплено в бюджете региона на три года», — отметил Александр Кузнецов.

По словам вице-губернатора, кадровые решения в рамках реорганизации, должны приниматься максимально открыто. «Что касается трудовых коллективов, то все они должны быть сохранены», — заявил заместитель губернатора.

Исполняющим обязанности директора объединенных предприятий стал Александр Питиримов, который до последнего времени возглавлял «Псковавтотранс».

Напомним, ранее по требованию прокуратуры был уволен и.о. генерального директора «Псковпассажиравтотранса» Александр Гизбрехт — в отношении него возбуждены четыре уголовных дела. У предприятия также накопились миллионные долги по зарплате перед работниками и по налогам.

Ранее государственное предприятие Псковской области «Псковавтотранс» занималось эксплуатацией автовокзалов и автостанций региона, а госпредприятие «Псковпассажиравтотранс» осуществляло пассажирские перевозки.

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