Дворкович: Турецких работников использовать можно, но помидоры — нельзя

Москва, , 20:47 — REGNUM Москва отменит запрет на работу турецких граждан в России, сообщил журналистам замглавы правительства РФ Аркадий Дворкович.

По словам Дворковича, будут составляться списки, по которым начнет действовать безвизовый режим, а также будут сняты ограничения на трудовую деятельность по рабочим визам.

Дворкович уточнил, что в синхронном режиме будут сняты «все секторальные ограничения, связанные с конкретными отраслями, рабочей силой, и сельхозпродукцией, кроме томатов».

Напомним, после атаки турецкого истребителя в Сирии на российский бомбардировщик в ноябре 2015 года, с 1 января 2016 года компаниям под юрисдикцией Турции или контролируемым турецкими гражданами было запрещено работать в России.

Запрет касался работ и услуг в сферах строительства, архитектуры и инженерного проектирования, туризма, гостиничного бизнеса, а также заготовки и обработки древесины. При этом запрет не распространялся на ранее заключенные контракты.

Также российским работодателям было запрещено брать на работу граждан Турции.

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