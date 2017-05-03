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Повышение МРОТ: «Вместо удочки — пескарик»

Экономика

С повышением минимального размеры оплаты труда ( МРОТ) до прожиточного минимума доходы малоимущего населения увеличатся, однако это спровоцирует инфляцию, нагрузку на бизнес, увеличение штрафов

МРОТ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
МРОТ

Уфа, 3 мая 2017, 20:28 — REGNUM  Поручение премьер-министра России Дмитрия Медведевао подготовке проекта федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума является политической инициативой. И для многих жителей Башкирии инициатива Медведева достаточна актуальна. Такое мнение высказали опрошенные ИА REGNUM эксперты.

Как полагает экономистКонстантин Кузьминых, повышение МРОТ до прожиточного минимума — это своеобразная мера борьбы с бедностью, ведь в 2016 году число работников с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,8 млн человек или 13,5% от всего населения страны. «С другой стороны, МРОТ привязан к уровню зарплат 75% всех граждан страны, которые получают доход за счет бюджетов федерального и муниципального уровней, как расходная часть, — отметил эксперт. — А как доходная — увеличивает поступления в пенсионный и социальные фонды, а также бюджеты от увеличения роста сумм штрафов — большинство которых рассчитывается с привязкой к МРОТ». При этом вырастет нагрузка на бизнес, так как запретят «платить меньше».

«В то же время даже на 11,2 тыс. рублей прожить очень трудно, так как прожиточный минимум имеет мало общего с необходимым реальным потреблением населения, — подчеркнул собеседник агентства. — Необходимо стимулировать экономический рост, вкладывать в формирование интеллектуального капитала и профессионально относиться к управлению — давать «удочку» для ловли, а не маленького пескарика, который тут же будет съеден и останется незамеченным».

Политолог Дмитрий Михайличенкоподчеркнул, что в преддверии выборов президента страны экономика находится, мягко говоря, не в лучшем положении, однако ни о каких реформах речь не идет. «Власть лишь готова на то, чтобы административно-политическими методами уравнять МРОТ и прожиточный минимум, — считает политолог. — Возможно, доходы малоимущего населения от этого немного и увеличатся, однако вместе с тем это спровоцирует повышение инфляции.

Эта мера позволит властям отчитаться об улучшении ситуации с доходами населения в цифрах. «Например, в Башкирии прожиточный минимум в конце 2016 года составлял примерно 8,5 тыс. рублей, в то же время в республике традиционно высока доля сельского населения (около 40% жителей), доходы которых в целом на порядок ниже доходов работающих в городах жителей, — напомнил эксперт. — Для многих из них инициатива Медведева, безусловно, актуальна».

Общественный деятельАзамат Галин настроен более пессимистично. «Реальные доходы населения сократились по сравнению с 2008 годом в полтора раза, расходы на коммуналку и бензин выросли почти на 200%! — негодует общественник. — МРОТ не положить в рот. По факту денег в стране кормить людей нет. Экономики в стране нет. Дышим, пока есть нефть и приемлемая на неё цена».

По мнению Галина, всё, что делает Медведев во главе правительства страны, не направлено на улучшение жизни людей — рядовых граждан государства. «Мер по спасению экономики не принимается, будет МРОТ на уровне прожиточного минимума или не будет, жить лучше мы не станем, — уверен Галин и делает неожиданное предложение. — Премьер-министр страны, лидер правящей партии, ответственный за все последние 15 лет, должен подать жителям страны пример и прожить хотя бы месяц на прожиточный минимум».

По данным Башстата, среднедушевой доход жителей Башкирии в первом квартале составил 24 тыс. 422 рубля. В январе эта сумма составляла 24 тыс. 34 рубля, в феврале выросла до 25 тыс.151 рубля, а в марте сократилась до 24 тыс. 80 рублей. По итогам 2016 года среднедушевой доход составлял 28 тыс. 140 рублей. Статистики подсчитали, что на свою заработную плату жители региона могли бы купить 81,9 кг мяса или 166,6 кг мороженой рыбы, либо 524 литра молока, либо 825 кг муки, либо 718 литров бензина, или смогут 1132 раза проехать в общественном транспорте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума работающего. Соответствующее поручение глава правительства дал по итогам обсуждения в Государственной думе отчета о результатах работы кабинета в прошлом году. Отмечается, что поручение премьер-министр РФ должно быть исполнено до 20 мая 2017 года.

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Повышение минимального размера оплаты труда
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