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Узбекистан построит нефтепровод до границы с Казахстаном

Экономика

Он станет частью нефтепровода «Омск-Павлодар-Чимкент»

Нефтепровод из Узбекистана
Иллюстрация: Radiotochka.kz
Нефтепровод из Узбекистана

Ташкент, 3 мая 2017, 19:27 — REGNUM  Узбекистан построит нефтепровод до границы с Казахстаном для обеспечения нефтью нового нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области республики, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель правительства Узбекистана.

Согласно проекту, нефтепровод протяженностью 95 километров станет частью нефтепровода «Омск-Павлодар-Чимкент», через эту артерию в страну ежегодно будет поступать 5 миллионов тонн нефти, отметил собеседник агентства.

Договоренность об использовании нефтепровода «Омск-Павлодар-Чимкент» для снабжения нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана была достигнута в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астану в конце марта 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шавкат Мирзиёев 27 апреля принял участие в церемонии закладки первого камня в строительство современного нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области Узбекистана.

Планируется, что комплекс будет ежегодно производить более 3,7 миллиона тонн моторного топлива, более 700 тысяч тонн авиационного керосина и 300 тысяч тонн сопутствующих нефтепродуктов.

В настоящее время общая мощность трех нефтеперерабатывающих заводов страны — Бухарского НПЗ, Ферганского НПЗ и Алтыарыкского НПЗ — составляет 11,12 миллиона тонн, однако предприятия загружены лишь на 60% из-за нехватки сырья.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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