Среда, 3 Мая 2017 года
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Президент Узбекистана утвердил Программу развития гидроэнергетики

Экономика

В документе обозначены 42 проекта по строительству новых и модернизации 32 действующих гидроэлектростанций

Комсомольская ГЭС им. Ф.Г. Логинова. Узбекская ССР
Комсомольская ГЭС им. Ф.Г. Логинова. Узбекская ССР

Ташкент, 3 мая 2017, 18:51 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением утвердил Программу развития гидроэнергетики на 2017−2021 годы, сообщает 3 мая пресс-служба президента Узбекистана.

В частности, в программе обозначены 42 проекта по строительству новых и модернизации 32 действующих гидроэлектростанций в системе Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, АО «Узбекэнерго», на естественных водотоках и водохозяйственных объектах страны.

Постановлением также регламентировано внедрение современных научно-технических решений в области проектирования и строительства крупных, средних, малых и микро-гидроэлектростанций и на этой основе увеличение доли гидроэнергетических мощностей в структуре энергетического баланса страны.

На территории Узбекистана функционируют 45 электростанций общей мощностью более 12,4 тысяч МВт. При этом общая мощность 16 электростанций ГАК «Узбекэнерго» — 12,04 тысячи МВт, в том числе мощность ГЭС — более 1,9 тысячи МВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий и малыми ГЭС, входящими в структуру Министерства сельского и водного хозяйства. Потенциальная возможность производства электроэнергии — 56−57 миллиарда кВт.

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