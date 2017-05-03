В Костромской области 2 тысячи человек недовольны своими работодателями

Кострома, , 17:55 — REGNUM В Костромской области за три месяца были восстановлены права более 600 работников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

В первом квартале 2017 года 70 работодателей были привлечены к административной ответственности, а трудовые права более 600 работников — восстановлены. Таковы итоги работы «горячей линии» о нарушении трудовых прав и выплаты заработной платы, организованной Государственной инспекцией труда.

С января по апрель на «горячую линию» поступило 1898 обращений граждан. Из них 352 человека пожаловались на «серую» заработную плату «в конвертах», 244 были не были оформлены на работу официально, еще 262 человека сообщили о нарушениях оплаты и нормирования труда, в том числе — установления, исчисления и выплаты зарплаты.

Также жалобы поступали на нарушение режима труда и отдыха, предоставления отпусков (137 человек), об отказе выплачивать положенные компенсаций работникам (161 человек), о нарушении порядка применения дисциплинарных взысканий (28 человек), о нарушении порядка и условий материальной ответственности сторон трудового договора (27 человек), о нарушении порядка заключения, изменения и расторжения трудовых договоров (175 человек).

По итогам проверки обращений 70 работодателей получили административные наказания в виде штрафов, 679 работников восстановлены в трудовых правах, 42 жителя региона заключили трудовые договоры с работодателями.