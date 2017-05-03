Среда, 3 Мая 2017 года
19:10:02 МСК

В Костромской области 2 тысячи человек недовольны своими работодателями

Экономика

«Серые» зарплаты, нарушение режима труда и отдыха, неофициальное оформление – о чем жалуются костромичи в Государственную инспекцию труда

За работой
StartupStockPhotos
За работой

Кострома, 3 мая 2017, 17:55 — REGNUM  В Костромской области за три месяца были восстановлены права более 600 работников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

В первом квартале 2017 года 70 работодателей были привлечены к административной ответственности, а трудовые права более 600 работников — восстановлены. Таковы итоги работы «горячей линии» о нарушении трудовых прав и выплаты заработной платы, организованной Государственной инспекцией труда.

С января по апрель на «горячую линию» поступило 1898 обращений граждан. Из них 352 человека пожаловались на «серую» заработную плату «в конвертах», 244 были не были оформлены на работу официально, еще 262 человека сообщили о нарушениях оплаты и нормирования труда, в том числе — установления, исчисления и выплаты зарплаты.

Также жалобы поступали на нарушение режима труда и отдыха, предоставления отпусков (137 человек), об отказе выплачивать положенные компенсаций работникам (161 человек), о нарушении порядка применения дисциплинарных взысканий (28 человек), о нарушении порядка и условий материальной ответственности сторон трудового договора (27 человек), о нарушении порядка заключения, изменения и расторжения трудовых договоров (175 человек).

По итогам проверки обращений 70 работодателей получили административные наказания в виде штрафов, 679 работников восстановлены в трудовых правах, 42 жителя региона заключили трудовые договоры с работодателями.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения в сфере выплат заработной платы
Главное сегодня
NB!
03.05.17
«РФ неизбежно оставит транзит газа через Украину с пуском Nord Stream-2»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.05.17
Минобороны Украины признало, что миномет «Молот» убивает бойцов ВСУ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.05.17
Совфеду советуют признать борьбу с «тунеядцами» и готовиться к протестам
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Украинские нацисты хотят сорвать шествие «Бессмертного полка» в Киеве
КиевУкраина «Бессмертный полк» Политика
NB!
03.05.17
«Путин мог бы пройти во второй тур выборов президента Литвы»
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
03.05.17
Без пенсий: Совфед бьет по безработным мимо нелегальных самозанятых
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Плата за Brexit: аппетит ЕC растет
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
03.05.17
В Совфеде хотят наказывать безработных — заложников экономической ситуации
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Италия: «Между Путиным и Меркель — лёд»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
03.05.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего IV
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Чем люди виноваты? — в ГД против запрета безработным на выезд за границу
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
«Министра поправим»: Путин пообещал разобраться с происходящим во Владимире
СуздальВладимирская областьРоссия Развитие музеев Культура
NB!
03.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMОкружение Саакашвили решит нам проблемы с углем! — обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.05.17
Венесуэла: оппозиция строит баррикады
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
03.05.17
Госдума откладывает обсуждение сноса пятиэтажек в Москве на начало июля
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
03.05.17
Аксенов отменил введенный им запрет на капитальное строительство в Крыму
СимферопольРоссия Строительство жилья Общество
NB!
03.05.17
Почти 2 кг тротила хранил житель Самарской области: операция ФСБ
СамараРоссия Теракт в метро Санкт-Петербурга Происшествия
NB!
03.05.17
Парламент Петербурга вновь отказался обсуждать референдум по Исаакию
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
ещё главное