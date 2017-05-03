Среда, 3 Мая 2017 года
17:39:40 МСК

Житель Севастополя потерял право собственности на участок 3,5 га по суду

Экономика

Участок в Байдарской долине был выделен незаконно в 2009 году

Севастополь, 3 мая 2017, 17:17 — REGNUM  Суд Севастополя удовлетворил исковое требование прокурора Балаклавского района о признании отсутствующим права физического лица на земельный участок в Байдарской долине кадастровой стоимостью свыше 24 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Юрий Писанко.

По его данным, в 2016 году физическое лицо обратилось в «Севреестр» для оформления права на земельный участок площадью 3,5 га. Участок ранее был неправомерно отчужден по распоряжению Севастопольской городской государственной администрации в 2009 году и выбыл из состава земель КСП «Агрофирма «Красный Октябрь» в пользу обслуживающего кооператива «ЖСТИЗ «Уркуста» и ЧКсОО «Ньюкорп менеджмент ЛТД».

Решениями судов различных инстанций распоряжение Севастопольской городской государственной администрации было признано незаконным.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации активистов общественной организации, правительство Севастополя подает судебные иски к собственникам земельных участков, получившим пакет документов и кадастровые номера уже российского образца — о признании незаконными решений о выделении земельных наделов.

Читайте ранее в этом сюжете: У севастопольцев отнимают земельные участки: они просят о помощи президента

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Земельные споры в Севастополе и Крыму
Главное сегодня
NB!
03.05.17
«РФ неизбежно оставит транзит газа через Украину с пуском Nord Stream-2»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.05.17
Минобороны Украины признало, что миномет «Молот» убивает бойцов ВСУ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.05.17
Совфеду советуют признать борьбу с «тунеядцами» и готовиться к протестам
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Украинские нацисты хотят сорвать шествие «Бессмертного полка» в Киеве
КиевУкраина «Бессмертный полк» Политика
NB!
03.05.17
«Путин мог бы пройти во второй тур выборов президента Литвы»
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
03.05.17
Без пенсий: Совфед бьет по безработным мимо нелегальных самозанятых
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Плата за Brexit: аппетит ЕC растет
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
03.05.17
В Совфеде хотят наказывать безработных — заложников экономической ситуации
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Италия: «Между Путиным и Меркель — лёд»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
03.05.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего IV
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Чем люди виноваты? — в ГД против запрета безработным на выезд за границу
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
«Министра поправим»: Путин пообещал разобраться с происходящим во Владимире
СуздальВладимирская областьРоссия Развитие музеев Культура
NB!
03.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMОкружение Саакашвили решит нам проблемы с углем! — обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.05.17
Венесуэла: оппозиция строит баррикады
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
03.05.17
Госдума откладывает обсуждение сноса пятиэтажек в Москве на начало июля
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
03.05.17
Аксенов отменил введенный им запрет на капитальное строительство в Крыму
СимферопольРоссия Строительство жилья Общество
NB!
03.05.17
Почти 2 кг тротила хранил житель Самарской области: операция ФСБ
СамараРоссия Теракт в метро Санкт-Петербурга Происшествия
NB!
03.05.17
Парламент Петербурга вновь отказался обсуждать референдум по Исаакию
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
ещё главное