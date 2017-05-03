Житель Севастополя потерял право собственности на участок 3,5 га по суду

Севастополь, , 17:17 — REGNUM Суд Севастополя удовлетворил исковое требование прокурора Балаклавского района о признании отсутствующим права физического лица на земельный участок в Байдарской долине кадастровой стоимостью свыше 24 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Юрий Писанко.

По его данным, в 2016 году физическое лицо обратилось в «Севреестр» для оформления права на земельный участок площадью 3,5 га. Участок ранее был неправомерно отчужден по распоряжению Севастопольской городской государственной администрации в 2009 году и выбыл из состава земель КСП «Агрофирма «Красный Октябрь» в пользу обслуживающего кооператива «ЖСТИЗ «Уркуста» и ЧКсОО «Ньюкорп менеджмент ЛТД».

Решениями судов различных инстанций распоряжение Севастопольской городской государственной администрации было признано незаконным.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации активистов общественной организации, правительство Севастополя подает судебные иски к собственникам земельных участков, получившим пакет документов и кадастровые номера уже российского образца — о признании незаконными решений о выделении земельных наделов.

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