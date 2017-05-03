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Отзыв лицензии у владимирского банка обернулся проблемами для пенсионеров

Экономика

Жителей региона, получавших пенсии через «Владпромбанк», просят обратиться в Пенсионный фонд России

Владимир, 3 мая 2017, 17:13 — REGNUM  Во Владимирской области 39 человек получали пенсию через «Владимпромбанк», который лишился лицензии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделение Пенсионного фонда России, сейчас им необходимо срочно обратиться в ПФР, чтобы выбрать новую доставочную организацию.

«Жителям области, получавшим пенсии через «Владпромбанк», необходимо срочно обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда РФ с заявлением о выборе новой доставочной организации для начисления пенсий за май и последующие месяцы», — говорится в сообщении пресс-службы.

В случае, если пенсионеры пропустят сроки, за май пенсию они могут не получить.

ИА REGNUM напоминает, что Банк России отозвал лицензию у владимирского банка 28 апреля. Причиной стало то, что «Владпромбанк» реализовывал различные схемы сомнительных операций клиентов, в том числе осуществляемые по счетам компаний, бизнес которых связан со сделками с драгоценными металлами.

Также вместе с кредитной организацией во Владимирской области лицензии лишились банк «СИБЭС» (г. Омск) и «Международный строительный банк» (г. Москва).

Всего с начала 2017 года ЦБ отозвал лицензии у 19 банков.

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Отзыв лицензий у банков
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