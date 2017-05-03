Среда, 3 Мая 2017 года
17:39:34 МСК

«Повышение МРОТ ударит по бизнесу и казне»

Экономика

Работодателям в коммерческом секторе неминуемо придется урезать рабочую неделю, уйти глубже в тень и тем самым сократятся и бюджетные доходы

МРОТ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
МРОТ

Москва, 3 мая 2017, 17:13 — REGNUM  Поручение председателя правительства России повысить МРОТ разом на 43% до прожиточного минимума очень похоже на популизм. Данное поручение фактически невозможно реализовать на практике, считает член Торгово-промышленной палаты России Анна Вовк.

«Перед принятием такого решения необходимо, прежде всего, ответить на вопрос, откуда взять деньги, — прокомментировала Анна Вовк инициативу председателя правительства РФ. — Ведь невозможно обойтись повышением зарплаты только тем 4,7 млн человек, которые работают за МРОТ, потратив на это 15 млрд рублей, придётся соответственно поднимать и остальные зарплаты — должно же сохраняться соотношение дохода на разных должностях. И если в госсекторе такое повышение еще возможно за счёт изыскания дополнительных средств в закромах, то повышение зарплат в коммерческих предприятиях сейчас выглядит маловероятным. У предпринимателей просто не хватит денег на выполнение этого указа, а давать субсидии на зарплаты никто не собирается».

Это очередная необоснованная попытка выбить деньги из бизнеса, который и так сейчас задыхается от непомерного бремени налогов и так называемых неналоговых платежей. У предпринимателей просто не хватит денег на выполнение этого указа, а давать субсидии на зарплаты никто не собирается. Рост МРОТ непременно должен соответствовать экономическому росту, полагает эксперт.

«При повышении МРОТ сейчас у бизнеса будет только два выхода: либо формально немного сократить рабочую неделю, тем самым полностью избавившись от требований по МРОТ, либо еще дальше уходить в тень, уклоняясь от официального оформления сотрудников. Оба варианта негативно скажутся и на регулировании рынка труда, и на собираемых в казну средствах», — резюмирует Анна Вовк.

Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект закона о повышении МРОТ. Он предлагает уравнять МРОТ с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения. В первом квартале 2017 года он составил 10,7 тыс. рублей. На данный момент МРОТ составляет 7,5 тыс. рублей, с 1 июля 2017 года он должен вырасти до 7,8 тыс. рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение минимального размера оплаты труда
Главное сегодня
NB!
03.05.17
«РФ неизбежно оставит транзит газа через Украину с пуском Nord Stream-2»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.05.17
Минобороны Украины признало, что миномет «Молот» убивает бойцов ВСУ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.05.17
Совфеду советуют признать борьбу с «тунеядцами» и готовиться к протестам
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Украинские нацисты хотят сорвать шествие «Бессмертного полка» в Киеве
КиевУкраина «Бессмертный полк» Политика
NB!
03.05.17
«Путин мог бы пройти во второй тур выборов президента Литвы»
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
03.05.17
Без пенсий: Совфед бьет по безработным мимо нелегальных самозанятых
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Плата за Brexit: аппетит ЕC растет
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
03.05.17
В Совфеде хотят наказывать безработных — заложников экономической ситуации
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Италия: «Между Путиным и Меркель — лёд»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
03.05.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего IV
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Чем люди виноваты? — в ГД против запрета безработным на выезд за границу
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
«Министра поправим»: Путин пообещал разобраться с происходящим во Владимире
СуздальВладимирская областьРоссия Развитие музеев Культура
NB!
03.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMОкружение Саакашвили решит нам проблемы с углем! — обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.05.17
Венесуэла: оппозиция строит баррикады
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
03.05.17
Госдума откладывает обсуждение сноса пятиэтажек в Москве на начало июля
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
03.05.17
Аксенов отменил введенный им запрет на капитальное строительство в Крыму
СимферопольРоссия Строительство жилья Общество
NB!
03.05.17
Почти 2 кг тротила хранил житель Самарской области: операция ФСБ
СамараРоссия Теракт в метро Санкт-Петербурга Происшествия
NB!
03.05.17
Парламент Петербурга вновь отказался обсуждать референдум по Исаакию
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
ещё главное