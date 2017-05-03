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Костромским аграриям приказали активнее искать инвесторов для пустых земель

Экономика

В администрации обсудили меры по оформлению невостребованных земельных долей сельхозназначения

Кострома, 3 мая 2017, 17:01 — REGNUM  Губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил перед региональным департаментом АПК задачу активней привлекать инвесторов на неиспользуемые сельскохозяйственные земли и разработать программу развития отрасли семеноводства многолетних кормовых культур. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации

К 1 апреля 2017 года общая площадь сельскохозяйственных угодий на территории региона составила 860,4 тыс. га. Из них на земельные доли поделены 579,3 тыс. га.

Оформлены и зарегистрированы в Росреестре права на земельные участки, выделенные в счет земельных долей, общей площадью 235,2 тыс. га (40,6%). Неоформленными остаются 344,1 тыс. га, то есть 59,4% земель.

Больше всего оформленных земель сельхозназначения из долевой собственности — в Антроповском (81%), Буйском (83%), Костромском (71%), Нерехтском (78%), Островском (72%), Судиславском (61%) и Сусанинском (67%) муниципальных районах. Близка к завершению эта работа в Парфеньевском (96,9%) и Пыщугском (96,8%) районах.

Чтобы вовлечь больше земель сельскохозяйственного назначения в оборот, профильный департамент разработал проект закона, который позволит предоставлять земли для ведения фермерского хозяйства без проведения аукционов.

«До конца весенней сессии Костромской областной думы нам этот закон необходимо принять, чтобы начать вовлекать в оборот дополнительные земли. Прошу эту работу ускорить», — заявил губернатор.

Он также потребовал от областного департамента АПК активизировать работу по привлечению инвесторов в северо-восточные районы Костромской области, где есть условия для выращивания крупного рогатого скота молочного и мясного направления и для организации семеноводства многолетних трав.

«Должна быть организована качественная практическая работа по привлечению инвесторов на неиспользуемые земли северо-восточных районов. Одно из направлений, которое сегодня очень востребовано в стране, это семеноводство многолетних трав. Сегодня с учетом дефицита семян многолетних трав это направление дает абсолютно хорошие результаты. Необходимо разработать программу и уже под нее выработать меры поддержки. И чтобы это реально работало», — заявил Ситников.

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Сельское хозяйство
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