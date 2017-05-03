Куба вновь будет получать российскую нефть

Гавана, , 17:09 — REGNUM Россия начнет поставлять на Кубу свое черное золото. Сегодня, 3 мая, стало известно о том, что компания «Роснефть» подписала с кубинской Cubametales контракт на поставку нефти и дизельного топлива на Остров Свободы. Об этом говорится в опубликованном отчете по производственным результатам российской компании за первый квартал 2017 года.

В сообщении отмечается, что в марте «Роснефть» и уполномоченная кубинская компания Cubametales подписали контракт на поставку на Кубу около 250 тыс. тонн нефти и дизтоплива. Сделано это было в рамках исполнения межправительственного соглашения между РФ и Республикой Куба.

Других подробностей этого нефтяного контракта между Россией и Кубой пока нет. Кроме «Роснефти», другие официальные источники никак не комментировали эту договоренность. В Минэнерго РФ по поводу данного контракта пока тоже ничего не сказали.

Напомним, что после распада СССР Венесуэла стала основным поставщиком нефти на Кубу. Поставки осуществлялись в размере 100 тыс. баррелей ежесуточно на льготных условиях. Венесуэла поставляла свою нефть в страны Центральной Америки и Карибского бассейна, в частности на Кубу, по специальной программе. Это означало, что покупатель платил всего 48% от стоимости поставок деньгами, а остаток погашал в течение 25 лет с годовой ставкой в 1%. Например, Куба расплачивалась с Венесуэлой часто своими товарами и услугами, например, медицинскими услугами, одними из лучших в мире. Однако из-за падения цен на нефть на международном рынке, социально-экономического кризиса и политических проблем Венесуэла была вынуждена в 2016 году значительно сократить поставки нефти на Кубу.

В конце 2016 года СМИ сообщали, что председатель Госсовета и Совета министров Республики Куба Рауль Кастро попросил президента РФ Владимира Путина обеспечить поставку нефти и нефтепродуктов в республику в связи с появившимися проблемами с импортируемой венесуэльской нефтью.

В январе 2017 года ИА REGNUM, со ссылкой на письмо заместителя министра экономического развития Алексея Груздева в правительство, сообщало, что РФ может увеличить объемы поставок нефти и нефтепродуктов на Кубу. Речь шла о компаниях «Роснефть» и «Лукойл», которые имеют необходимые кубинской стороне энергоносители и технические возможности.

Объемы и цена тогда еще не были обговорены. Однако Груздев отмечал, что успешные переговоры с Гаваной о поставках российских углеводородов, будут способствовать не только увеличению товарооборота, но и возымеют положительный социально-политический и гуманитарный эффект для отношений между двумя странами. Отмечалось, что Россия может поставлять нефть на Кубу из портов Новороссийска и Усть-Луги.

Позднее газета РБК со ссылкой на письмо главы «Роснефти» Игоря Сечина правительству сообщала, что эта компания планирует начать поставки нефти на $100 млн на Кубу в феврале — марте. Однако для начала «Роснефти» необходимо было получить финансовые гарантии от российского правительства.

Отметим, что в последние годы поставки нефти и дизтоплива из России на Остров Свободы осуществлялись не систематически. Например, с 2010 по 2015 годы Куба получила 17,1 тыс. тонн российских нефтепродуктов за $11,3 млн. В январе-ноябре 2016 года было поставлено 3,1 тыс. тонн нефтепродуктов за $740 тыс.

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