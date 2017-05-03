«Устали от евро»: в Литве хотят вернуть лит на ценники

Вильнюс, , 16:45 — REGNUM С повсеместным резким ростом цен на продукты питания в Литве, в парламенте заговорили о возвращении национальной валюты лита — хотя бы на ценники в магазинах, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 мая. Однако парламентский комитет по праву и правопорядку решил, что представленная партией «Порядок и справедливость» идея до 2022 года указывать цены на товары и услуги и в литах, и в евро, противоречит Конституции.

Староста фракции «Порядок и справедливость» Ремигиюс Жемайтайтис с другими членами партии предлагает изменить закон о введении евро и установить, что до 1 января 2022 года цены на товары и услуги должны указываться и в евро, и в старой валюте — в литах.

Парламентские юристы, в свою очередь, обратили внимание на то, что было предусмотрено указывать цены в литах и в евро в течение 6 месяцев после введения евро (в 2015 году), так что инициатива партии «Порядок и справедливость» означала бы обратное действие закона.

«Предлагаемое в проекте правовое регулирование оценивается как противоречащее принципу правового государства, утвержденного в преамбуле Конституции, и исходящего из него принципа защиты законных ожиданий, обязательству придерживаться принципа lex retro non agit (закон обратной силы не имеет)», — отмечается в выводе Департамента права.

Этот вывод Комитет по праву и правопорядку одобрил единодушно: 8 членов комитета одобрили выводы юристов, никто не был против, один член комитета — представитель партии «Порядок и справедливость» Римас Андрикис — воздержался.

Однако это решение комитета еще не означает, что инициатива вернуть цены в литы откалывается в ящик стола. Последнее слово остается за Сеймом.

Члены партии «Порядок и справедливость» уверяют, что к предложению вновь указывать цены и в евро, и в литах их подтолкнули сильно поднявшиеся цены и жалобы потребителей. «Отмечается, что цены, указываемые в евро и литах, должны быть понятны, они не должны вводить в заблуждение, со временем цены очень сильно поднялись», — говорится в пояснительном документе проекта правового акта.

Как утверждается в документе, учреждения по контролю в декабре 2014 года выполнили 2380 проверок по поводу указания двойной цены — и в евро, и в литах. Было установлено 142 нарушения. В декабре 2015 года в связи с нарушением закона о введении евро в Службу защиты прав потребителей обратился 691 потребитель. «Это больше, чем в прежний период проверки, когда более чем за 4 месяца с 22 августа по 31 декабря 2014 года было получено 490 сообщений», — отмечается в документе.

Партия обращает внимание на то, что в Германии цены в национальной валюте (в марках) и евро указывались в течение 10 лет.

«Эксперты отмечают, что с начала 2014 года цены на услуги ремонта жилья выросли на 39%, цены на услуги общепита — на 20%, услуги парикмахерских — на 17%, медицинские услуги — на 16%, услуги одонтологов — на 15%, культурные развлечения — на 14%, но цены выросли еще больше, и предполагается, что будут расти и дальше», — утверждают члены Сейма.