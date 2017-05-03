Без пенсий: Совфед бьет по безработным мимо нелегальных самозанятых

Москва, , 16:26 — REGNUM Если лишить самозанятых, не уплачивающих налоги, полноценной пенсии, то они полностью выпадут из страховой системы, заявили корреспонденту ИА REGNUM 3 мая эксперты. Проблему «вывода из тени» получающих доходы можно решить снижением нагрузки и поддержкой бизнеса, уверены они.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский указал на необходимость заставить не платящих налоги граждан задуматься, что им выгоднее — оформить свою деятельность официально и платить налоги и взносы, или же работать «в тени» исключительно на себя. Если самозанятые выберут второй вариант, то государство не будет принуждать их платить налоги, но тогда при выходе на пенсию они смогут получать только минимальные выплаты без учета стажа. Сегодня размер такой пенсии не превышает 8 тыс. рублей.

Тупик

Безработные, не платящие налоги и взносы, но имеющие доход граждане хотели бы получать пенсионные выплаты, но они не слишком на них рассчитывают и навряд ли заинтересованы платить страховые взносы, чтобы получать пенсию повыше, уверен замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

«Тех взносов, которые они сегодня должны уплачивать, все равно недостаточно для того, чтобы сформировать даже минимальный размер пенсии», — считает он.

По словам Горлина, ситуация с самозанятыми гражданами сегодня в целом тупиковая. Повышать взносы довольно проблематично, а если разрешить их не платить в обмен на лишение пенсии, то самозанятые полностью выпадут из солидарной страховой системы.

«Но тогда непонятно, из чего будут уплачиваться пенсии сегодняшним пенсионерам. Ведь принцип солидарности состоит в том, что взносы, которые уплачиваются — это и есть источник выплат текущих пенсий», — подчеркивает Горлин.

Он опасается, что если государство исключит самозанятых из этой системы, то такая практика может распространиться и дальше.

«Если изъять из этих отношений самозанятых, то потом и наемные работники захотят отказаться от уплаты взносов и от пенсии, а тогда источников финансирования пенсионеров просто не останется», — считает Горлин.

На пенсию надежды нет

Введение новых запретов не будет мотивировать не оформивших отношения с государством самозанятых платить налоги и взносы, а только увеличит степень недоверия граждан к государству, уверен первый вице-президент ОПОРЫ России Павел Сигал.

«Подобные меры вряд ли будут когда-либо реализованы, так как они нарушают множество норм. Кроме того, выводить из тени экономику необходимо не запретительными мерами, а снижением нагрузки на самозанятых и бизнес в целом», — считает он.

По словам Сигала, основная проблема российской пенсионной системы в том, что граждане в нее практически не верят.

«Государство никак не может гарантировать выплаты через 20−30 лет, учитывая бесконечную реформу, результаты которой очень далеки от идеала», — указал он.

Поэтому в вопросах расчета своих будущих выплат, граждане больше ориентируются не на заявления чиновников, а на уровень своего официального дохода и степень участия в дополнительных программах финансирования будущей пенсии, рассуждает эксперт.

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Отметим, что глава комитета Совфеда по социальной политикеВалерий Рязанский также не исключает, что получающим доход, но не платящим налоги гражданам, может быть запрещен выезд за границу.

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