Жители Ставрополья предпочитают закупаться в магазинах, а не на рынках

Ставрополь, , 16:24 — REGNUM Жители Ставропольского края предпочитают стационарные торговые сети рынкам и ярмаркам. На долю стационарных торговых площадей приходится 91,6% покупок населения в первом квартале 2017 года, в то время как продажа товаров на рынках и ярмарках занимала 8,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ставропольстате.

Каждый ставрополец приобрел за три месяца 2017 года товаров на сумму примерно 39,2 тыс. рублей. Больше половины из этих денег (52,1%) потрачено на непродовольственные товары. Одновременно 47,9% трат пришлось на продукты питания.

В целом население края закупило в начале года пищевых продуктов и сигарет на 52,7 млрд рублей. На непродовольственные товары затрачено 57,2 млрд рублей. Это больше, чем в первом квартале прошлого года.

Своим привычкам питаться в пунктах общественного питания ставропольцы не изменяли. Этот показатель с прошлого года не изменился. В кафе, ресторанах и столовых жители края потратили 7,8 млрд рублей.

За это время в крае появились три новые торговые точки и одно новое предприятие общественного питания.

Жители Ставропольского края стали больше пользоваться платными услугами населению на 2,9%. На эти цели из кошельков ставропольцев затрачено 35,6 млрд рублей или 22,6% всех трат населения.

Каждый тратит примерно 12,7 тыс. рублей за квартал. Основная сумма (36,1%) приходится на жилищно — коммунальные услуги, 12,5% — на бытовые, 9,2% — на транспортные, 11% — на услуги почтовой связи, курьерские услуги, телекоммуникационные, 12% — на санаторно — оздоровительные, 6,5% — системы образования, 5,3% — медицинские.