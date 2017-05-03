Среда, 3 Мая 2017 года
17:40:36 МСК

Турция и Ингушетия: первое знакомство с перспективой на долгие отношения?

Экономика

После рабочего визита в Турцию делегации Ингушетии наметились совместные бизнеспроекты

Карта-флаг Турции
AYOEEZY
Карта-флаг Турции

Магас, 3 мая 2017, 16:16 — REGNUM  Республика Ингушетия и Турецкая Республика договорились о сотрудничестве. В первую очередь сфера интересов обеих стран лежит в области промышленного производства, агропромышленного комплекса и туризма. Об этом заявили представители ингушской делегации после делового визита в Турцию, сообщили ИА REGNUM 3 мая в пресс-службе главы региона.

Из совместных проектов, которые имеют уже реальные очертания, сотрудничество с компанией «Акбаш Холдинг», специализирующейся на производстве текстильной продукции и молочных продуктов питания. По заключенному с ней контракту в ближайшее время начнутся поставки из Ингушетии экологически чистой продукции, производимой комбинатом детского питания.

Также «Акбаш Холдинг» отправит на швейную фабрику «Ингушетия» материал для производства продукции и организует выезд высококвалифицированных специалистов для обучения сотрудников фабрики в целях исполнения данного заказа. Эта же компания планирует разместить в Ингушетии цех по производству снаряжения для детских площадок и аквапарков.

В ходе визита заинтересованность в сотрудничестве с Ингушетией выразила также компания «Вилла Япы», которая производит гостевые и офисные дома быстрой сборки. Обсуждался вопрос создания в республике фабрики по производству таких домов.

В торгово-промышленной палате Анталии были обсуждены также вопросы развития туристического бизнеса в Джейрахском районе Ингушетии.

Один из вопросов переговоров был посвящен образованию. Рассматривалось предложение о получении бесплатного высшего образования в Турции выпускниками ингушских школ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-турецкие отношения
Главное сегодня
NB!
03.05.17
«РФ неизбежно оставит транзит газа через Украину с пуском Nord Stream-2»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.05.17
Минобороны Украины признало, что миномет «Молот» убивает бойцов ВСУ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.05.17
Совфеду советуют признать борьбу с «тунеядцами» и готовиться к протестам
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Украинские нацисты хотят сорвать шествие «Бессмертного полка» в Киеве
КиевУкраина «Бессмертный полк» Политика
NB!
03.05.17
«Путин мог бы пройти во второй тур выборов президента Литвы»
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
03.05.17
Без пенсий: Совфед бьет по безработным мимо нелегальных самозанятых
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Плата за Brexit: аппетит ЕC растет
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
03.05.17
В Совфеде хотят наказывать безработных — заложников экономической ситуации
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Италия: «Между Путиным и Меркель — лёд»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
03.05.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего IV
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Чем люди виноваты? — в ГД против запрета безработным на выезд за границу
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
«Министра поправим»: Путин пообещал разобраться с происходящим во Владимире
СуздальВладимирская областьРоссия Развитие музеев Культура
NB!
03.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMОкружение Саакашвили решит нам проблемы с углем! — обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.05.17
Венесуэла: оппозиция строит баррикады
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
03.05.17
Госдума откладывает обсуждение сноса пятиэтажек в Москве на начало июля
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
03.05.17
Аксенов отменил введенный им запрет на капитальное строительство в Крыму
СимферопольРоссия Строительство жилья Общество
NB!
03.05.17
Почти 2 кг тротила хранил житель Самарской области: операция ФСБ
СамараРоссия Теракт в метро Санкт-Петербурга Происшествия
NB!
03.05.17
Парламент Петербурга вновь отказался обсуждать референдум по Исаакию
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
ещё главное