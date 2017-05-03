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Жители Северного Кавказа стали меньше тратить на покупки

Экономика

При этом вырос объем платных услуг

Продавец
mcstudio79
Продавец

Ставрополь, 3 мая 2017, 16:10 — REGNUM  Оборот розничной торговли на потребительском рынке Северного Кавказа в первом квартале 2017 года снизился на 0,1% и составил 324,1 млрд рублей. Больше всего этот показатель упал в Карачаево-Черкесии — на 5% и Северной Осетии — на 1,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ставропольстате.

Одновременно в Дагестане, Чеченской республике и на Ставрополье спрос на розничном рынке незначительно вырос — не более чем на 0,7%.

Оборот розничной торговли — это экономический показатель, который характеризует уровень материального благосостояния населения и уровень потребления товаров населением.

В республиках Северо-Кавказского федерального округа на 2,4% вырос объем платных услуг населению. За январь-март 2017 года он составил 95 млрд рублей.

В Чеченской Республике этот показатель увеличился на 5,9%, Ставропольском крае — на 2,9%, в Республике Дагестан и Кабардино — Балкарской Республике — на 1,8%, в Республике Северная Осетия-Алания — на 1,6%.

Вместе с тем, в Республике Ингушетия этот показатель снизился на 3,1%, Карачаево-Черкесской Республике — на 2,4%.

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