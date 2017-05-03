Среда, 3 Мая 2017 года
16:08:34 МСК

Банк Испании: Brexit и выборы во Франции угрожают экономике страны

Экономика

При этом аналитики Банка дают положительный прогноз, ожидая, что экономика Испании будет медленно расти на протяжении следующих трех лет

Испанский флаг
Contando Estrelas
Испанский флаг

Мадрид, 3 мая 2017, 15:53 — REGNUM  Банк Испании 3 мая предупредил о рисках, которые могут повлиять на экономический рост в процессе выхода Великобритании из Европейского Союза и результата некоторых европейских избирательных кампаний, таких как во Франции, сообщает El Confidencial.

В своем последнем отчете о финансовой стабильности Банк Испании отметил, что «brexit» может иметь «потенциально негативные последствия для испанской экономики», а также ссылается на избирательный процесс во Франции.

Тем не менее, Банк Испании считает, что прогресс, достигнутый в устранении диспропорций, накопленных в ходе предыдущей экспансивной фазы кризиса, позволяет вернуться к «значительному» росту и снижает уязвимость испанской экономики.

Главный финансовый надзорный орган подтверждает свой последний прогноз роста на 2017 год на уровне 2,8%, который также продолжится в 2018 и в 2019 годах, до 2,3% и 2,1% соответственно; при установлении уровня инфляции в этом году на уровне 2,2%.

С другой стороны, это указывает на то, что формирование нового правительства в конце 2016 года и первые корректировочные меры, введенные с тех пор, позволили достичь целевого показателя дефицита государственного бюджета, согласованного с Европейским Советом на 2016 год.

Тем не менее, по оценкам испанского центробанка, государственный долг «по-прежнему очень высок», все еще приближаясь к уровню 100%, «и представляет собой источник уязвимости в условия неблагоприятных экономических изменений или в условиях роста финансовых издержек».

Напомним, ранее министр экономики Испании прогнозировал рост национального ВВП на 3−3,2% в 2017 году, при этом дефицит бюджета предсказывался на уровне 3,3% от ВВП. Между тем, Банк Испании посоветовал восстановить фискальные нагрузки после значительного ослабления в 2015 и 2016 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Евросоюза
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Съезд народов Татарии просит Путина сохранить должность президента
КазаньРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
03.05.17
Плата за Brexit: аппетит ЕC растет
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
03.05.17
В Совфеде хотят наказывать безработных — заложников экономической ситуации
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Италия: «Между Путиным и Меркель — лёд»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
03.05.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего IV
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
В столице угрожают распустить действующее правительство
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
03.05.17
«Министра поправим»: Путин пообещал разобраться с происходящим во Владимире
СуздальВладимирская областьРоссия Развитие музеев Культура
NB!
03.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMОкружение Саакашвили решит нам проблемы с углем! — обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.05.17
Венесуэла: оппозиция строит баррикады
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
03.05.17
Госдума откладывает обсуждение сноса пятиэтажек в Москве на начало июля
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
03.05.17
Аксенов отменил введенный им запрет на капитальное строительство в Крыму
СимферопольРоссия Строительство жилья Общество
NB!
03.05.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Иран выступил за право народа
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
03.05.17
Парламент Петербурга вновь отказался обсуждать референдум по Исаакию
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
NB!
03.05.17
Александр БеловThe Strategist: КНДР может «доставить» ядерное оружие в любой город
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.05.17
Максим ИсаевNI: Частные компании помогают ВВС США подготовиться к войне с Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Техника
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Главком ОВС НАТО призвал нарастить количество танков против России
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
03.05.17
Драка игроков «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России — видео
СочиКраснодарский крайРоссия Футбол Спорт
ещё главное