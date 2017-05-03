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«Нефть нащупала хрупкий баланс»

Экономика

… но он может быть нарушен в любой момент, заявила эксперт

Нефть
the3cats
Нефть

Москва, 3 мая 2017, 15:32 — REGNUM  Днем 3 мая нефть торгуется с повышением, однако выраженных покупок на сырьевом рынке все-таки не заметно. Баррель североморского сырья Brent торгуется во второй половине дня по $50,72 (+0,5%), баррель легкой нефти WTI стоит $47,85 (+0,4%). Накануне произошла экспирация (переход) фьючерсные контрактов на нефть, что обычно поддерживает локальный рост цены. Однако в этот раз повышение оказалось символическим, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

По ее мнению, «рынок внимательно следит за отчетами ведомств по запасам сырья. Американский институт нефти накануне опубликовал релиз, согласно которому запасы черного золота на прошлой неделе заметно снизились, сократились и запасы бензина».

«Ранее именно запасы бензинов вызывали повышенный интерес у инвесторов — они росли две недели подряд, несмотря на сокращение параметров запасов исходного сырья, — отметила Бодрова. — Сегодня аналогичный отчет выпустит Минэнерго США. Предполагается, что запасы нефти снизились почти на 3 млн баррелей».

«Однако основной рыночный драйвер — развитие событий в переговорах ОПЕК со странами-нефтепроизводителями. Речь идет о диалоге на тему продления соглашения о заморозке нефтяной добычи, которое работает в настоящее время», — пояснила эксперт.

«Согласно свежим данным, за апрель ОПЕК продолжала сокращать добычу нефти, а страны, примкнувшие к соглашению, но не входящие в картель, улучшили свои производственные параметры и сохранили в силе соблюдение договоренностей. В среднем, сейчас соглашение исполнено на 90%, чуть «хромают» исполнения обязательств Ливией и Нигерией», — считает Бодрова.

«Сейчас на сырьевом рынке наметился хрупкий баланс, но он может быть нарушен в любой момент — или как только переговоры по продлению соглашения зайдут в очередной тупик, или когда рынок убедится в сохранении слишком вялого спроса на энергоносители», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая цены на нефть растут на фоне комментария министра энергетики ОАЭ Сухеля аль-Мазруи о том, что все участники венского соглашения должны будут согласится на его продление по окончании первого полугодия 2017 года. Стоимость на нефть марки Brent выросла на 0,83% — до $51,95. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,59% — до $49,13.

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