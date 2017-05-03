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Тверской губернатор: Ключевое значение имеют экология и комфорт граждан

Экономика

Тверская область получила более полумиллиона рублей на реконструкцию очистных сооружений

Очистные сооружения
ru.wikipedia.org
Очистные сооружения

Тверь, 3 мая 2017, 15:32 — REGNUM  508,7 млн рублей на реконструкцию очистных сооружений получит Тверская область от мэрии Москвы — в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между губернатором Игорь Руденей и мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2016 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства 3 мая. Речь идет о реконструкции очистных сооружений в Конаково и поселке Радченко Тверской области.

«Приведение в порядок очистных сооружений позволит значительно улучшить качество воды в населенных пунктах, расположенных возле Иваньковского водохранилища. Для нас это имеет ключевое значение. Это и экология, и комфорт проживания наших граждан», — считает губернатор Игорь Руденя.

Проект реконструкции объектов был разработан в прошлом году за счет средств правительства Москвы. Ранее, Тверская область уже получила от Москвы 150 млн рублей — на реализацию проекта реконструкции очистных сооружений.

Также в рамках соглашения Тверской области было предоставлено 15 единиц коммунальной техники, которая была направлена Твери, Ржеву, Вышнему Волочку, Торжку, Старицкому району, Бежецкому и Кашинскому районам. Кроме того, 300 млн рублей из бюджета столицы было выделено на ремонт дорог в Тверской области.

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