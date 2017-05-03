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«Рубль сохраняет удивительную стабильность»

Экономика

За стойкостью рубля стоят спекулянты, заявила эксперт

Рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 3 мая 2017, 15:25 — REGNUM  Днем 3 мая рубль плавно отступает ‑ и в паре с долларом США, и в паре с евро. Российская валюта сохраняет удивительную для сырьевой валюты стабильность, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Цены на нефть остаются неподалеку от мартовских минимумов и мало что им мешает спуститься под отметку в $50 за баррель Brent — но «россиянин» не реагирует на это. Это еще больше привлекает внимание, учитывая, что канадский доллар, чей курс зависит от стоимости черного золота, падает последние три недели серьезными темпами», — отметила эксперт.

«Своей кажущейся стабильностью рубль обязан все тем же игрокам carry trade. От пятничного решения ЦБ РФ понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов существенным образом ничего не изменилось, потому что регулятор дал рынкам совершенно четкий сигнал следовать своей стратегии и дальше. Чем меньше в рубле неопределенности, тем лучше для владельцев «горячих денег». В данный момент здесь все предельно ясно и четко», — пояснила Бодрова.

«По сути, за стойкостью российской валюты стоит только спекулятивный капитал ‑ и как только он увидит, что инвестиция теряет привлекательность, рубль отскочит в обратную сторону. Второй из видимых сценариев предполагает, что при вероятном закреплении барреля Brent ниже $50 рубль тоже не сможет устоять и ослабнет», — считает эксперт.

Добавим, 3 мая за американскую валюту дают 57,20 руб. (+0,36%), евро оценивается в 62,44 руб. (+0,25%). Центробанк РФ на 4 мая пересмотрел на повышение курсы иностранных валют — до 57,09 рубля за USD (+14 копеек) и до 62,32 рубля за EUR (+17 копеек).

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