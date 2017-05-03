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На Северном Кавказе объем введенного жилья упал в 2017 г. почти на 40%

Экономика

В строй введено 491,4 тыс. кв. м жилых домов

Пустая квартира
Pimes
Пустая квартира

Ставрополь, 3 мая 2017, 15:18 — REGNUM  В Северо-Кавказском федеральном округе в первом квартале 2017 года объем ввода в строй жилья снизился на 38,5% по сравнению с данными итогов первого квартала 2016 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ставропольстате.

Ниже всего этот показатель в Чеченской республике. Там процент введенного в строй жилья снизился до 9,4%. В Ингушетии — до 50,2%, на Ставрополье — 59,3%, Карачаево-Черкесии — 71,5%.

Одновременно в Дагестане этот показатель вырос в два раза, в Кабардино-Балкарии на 6,2%, а в Северной Осетии — на 0,6%.

Во всех регионах Северного Кавказа в строй введено за январь-март 2017 года 491,4 тыс. кв. м жилья. Почти две трети из них — за счет индивидуальных застройщиков (64,8%).

В Чеченской республике всё введенное в строй жилье построено жилье за счет индивидуальных застройщиков, а в Дагестане — 92,9% жилья.

В Ставропольском крае введено в действие 113 тыс. кв. м жилых домов, из них индивидуальными застройщиками — 43,1 тыс. кв. метров. Из социальных объектов в первом квартале 2017 года сданы в эксплуатацию один физкультурно-оздоровительный комплекс, торгово-офисные центры общей площадью 2,3 тыс. кв. метров, 8,9 км газовых сетей.

В целом объем строительных работ в округе за январь-март 2017 года снизился на 8,1% и составил 17,8 млрд рублей. В 1,6 раза объемы работ снизились в Республике Северная Осетия-Алания, в 1,4 раза — в Кабардино — Балкарской Республике.

В Ставропольском крае построено зданий на 5,1 млрд рублей, что в 1,3 раза меньше, чем в первом квартале 2016 года. Из 369 построенных зданий, 77,8% — жилые, 14,9% — коммерческие, 2,7% — сельскохозяйственные.

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