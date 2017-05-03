Среда, 3 Мая 2017 года
16:07:38 МСК

Средняя зарплата врача в Подмосковье вырастет до 88 тыс рублей

Экономика

Повышение произойдет в два этапа – с 1 мая и с 1 сентября

В.Д. Чураков. Врач Железнов
В.Д. Чураков. Врач Железнов

Красногорск, 3 мая 2017, 15:00 — REGNUM  В Московской области с 1 сентября 2017 года средняя заработная плата врача вырастет до 88,6 тыс. рублей. Об этом сегодня, 3 мая, заявил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков на встрече с руководителями лечебных учреждений региона, передает РИАМО.

«По поручению губернатора Московской области Андрей Воробьев с 1 мая повышается зарплата врачам до 83 тыс. рублей, а с сентября — 88,6 тыс. рублей. Среднему медицинскому персоналу — до 46 тыс. рублей с мая и 55 тыс. рублей — с 1 сентября», — привел цифры Марков.

Также, по его словам, с 1 мая зарплата младшего медицинского персонала составляет 43 тысячи рублей, с 1 сентября увеличится до 47 тысяч рублей.

Напомним, губернатор МО отмечал, что в 2017 году медики Подмосковья получат прибавки к заработной плате, а более 350 подмосковных врачей смогут воспользоваться социальной ипотекой.

Читайте также: Путин рассказал о размере зарплат врачей в 2018 г

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин, что регионы должны выполнить задачи по повышению зарплат медицинским работникам. «У нас в 2018 г. уровень зарплаты у врачей должен быть 200% от средних доходов по соответствующему региону, а у младшего и среднего персонала 100%», — отметил глава государства.

Читайте также: Голодец рассказала о зарплате врачей в 2018 г

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение зарплаты государственным служащим
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Съезд народов Татарии просит Путина сохранить должность президента
КазаньРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
03.05.17
Плата за Brexit: аппетит ЕC растет
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
03.05.17
В Совфеде хотят наказывать безработных — заложников экономической ситуации
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Италия: «Между Путиным и Меркель — лёд»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
03.05.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего IV
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
В столице угрожают распустить действующее правительство
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
03.05.17
«Министра поправим»: Путин пообещал разобраться с происходящим во Владимире
СуздальВладимирская областьРоссия Развитие музеев Культура
NB!
03.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMОкружение Саакашвили решит нам проблемы с углем! — обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.05.17
Венесуэла: оппозиция строит баррикады
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
03.05.17
Госдума откладывает обсуждение сноса пятиэтажек в Москве на начало июля
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
03.05.17
Аксенов отменил введенный им запрет на капитальное строительство в Крыму
СимферопольРоссия Строительство жилья Общество
NB!
03.05.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Иран выступил за право народа
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
03.05.17
Парламент Петербурга вновь отказался обсуждать референдум по Исаакию
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
NB!
03.05.17
Александр БеловThe Strategist: КНДР может «доставить» ядерное оружие в любой город
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.05.17
Максим ИсаевNI: Частные компании помогают ВВС США подготовиться к войне с Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Техника
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Главком ОВС НАТО призвал нарастить количество танков против России
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
03.05.17
Драка игроков «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России — видео
СочиКраснодарский крайРоссия Футбол Спорт
ещё главное