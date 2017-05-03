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Россия списала Киргизии долг на $240 млн

Экономика

В начале 2016 года внешний долг Киргизии составлял 273,32 млрд сомов

Деньги
Michael Marcovici
Деньги

Москва, 3 мая 2017, 14:46 — REGNUM  Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о списании долга по кредитам Киргизии в размере $240 млн. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«По состоянию на 30 марта сумма задолженности киргизской стороны перед российской стороной по соглашению между правительством РФ и правительством КР о предоставлении КР государственного кредита от 3 февраля 2009 г., которая была урегулирована в соответствии с условиями соглашения от 20 сентября 2012 г, составляет $240 млн …, — говорится в сообщении. — 100% суммы задолженности киргизской стороны перед российской стороной… подлежат единовременному списанию датой вступления в силу настоящего протокола».

Отмечается, что списание задолженности Киргизии проводится Россией в рамках официальной помощи развитию страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года внешний долг Киргизии составлял 273,32 млрд сомов (более 227 млрд рублей) или 64,5% к ВВП. С 1993 года размер внешнего долга страны ежегодно рос в среднем на $144 млн. Основными кредиторами страны являются Экспортно-импортный банк Китая ($1 млрд 523 млн), Всемирный банк и его подразделения в лице Международной ассоциация развития и Международного валютного фонда ($806 млн), а также Азиатский банк развития ($568 млн).

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