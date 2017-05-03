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«Дочка» РЖД жаждет отсудить у Ростовской области почти 150 млн рублей

Экономика

Но донской Арбитражный суд иск о взыскании убытков отклонил

Электричка
Иллюстрация: Skzd.rzd.ru
Электричка

Ростов-на-Дону, 3 мая 2017, 14:32 — REGNUM  

На Дону «дочка» РЖД вновь предъявляет финансовые претензии к региональным властям и пытается взыскать с Минтранса Ростовской области убытки. На этот раз Арбитражный суд Ростовской области отклонил иск компании-перевозчика на сумму 148 млн рублей. Об этом ИА REGNUM проинформировали в областном ведомстве 3 мая.

Истец — ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» — считает, что в 2013 году убытки в таком размере были причинены государственным регулированием тарифа на перевозку пассажиров пригородной электричкой. Перевозчик исходил из того, что межтарифная разница четыре года составляла 1,74 рубля.

«Традиционно расчет «дочки» РЖД происходил из разницы собственных доходов и расходов. Позиция донского правительства также остается неизменной — убытки, понесенные компанией, были не связаны с государственным регулированием тарифа», — отметили в донском министерстве транспорта.

Напомним, в 2013 году на покрытие убытков компании министерство транспорта региона направило 231 млн рублей.

Это не первое подобное исковое заявление, которое служители Фемиды отклоняют. Ранее компания пыталась взыскать 315 млн рублей, 111 млн рублей и 139,7 млн рублей за 2010, 2011 и 2012 годы соответственно.

Ранее по теме: В 2015 году Ростовская область компенсирует СКЖД 265,6 млн рублей

Ранее ИА REGNUM сообщало, что противостояние компании-перевозчика с властями Ростовской области в 2015 году дошло до того, что движение пригородных поездов в регионе было приостановлено. Причем, эта проблема вышла и на федеральный уровень. После требования главы российского государства Владимира Путина и проведенных переговоров электрички вышли на маршруты практически полностью.

В соглашении между областным Минтрансом и Северо-Кавказской пригородной пассажирской компанией, принятом в декабре 2014 года, было прописано движение по железнодорожным магистралям 55,5 пар электропоездов и рельсовых автобусов. На возмещение затрат из региональной казны в 2014 году перевозчику было направлено около 250 млн рублей.

Читайте также: Ростовская область увеличит сумму компенсации СКЖД на 7,5 млн рублей

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области с 1 января электрички подорожают на 50 копеек

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