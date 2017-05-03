Среда, 3 Мая 2017 года
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Китайские инвесторы приобрели подразделение концерна Bosch

Экономика

Стоимость сделки составила 545 млн евро

Китайские инвестиции
Junjiewu99
Китайские инвестиции

Пекин, 3 мая 2017, 14:07 — REGNUM  Немецкий концерн Bosch сообщил об успешном завершении сделки по продаже своего подразделения, отвечающего за производство двигателей Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH. Покупателем выступили китайская корпорация Zhenjzhou Coal Mining Machinery Group Co. и гонконгская компания China Renaissance Capital Investment.

Китайские инвесторы приобрели 86,16% акций немецкой компании за 545 млн евро. Согласно достигнутым договоренностям, Zhenjzhou Coal Mining Machinery Group Co возьмет на себя управление немецкой компанией, штат которой состоит из более чем 7 тыс. специалистов, пишет «Чжунго жибао».

Штаб-квартира Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH расположена в Штутгарте, кроме того компания имеет 16 филиалов в 14 странах мира. Их дальнейшая судьба неизвестна, однако эксперты уверены, что новые владельцы не станут закрывать иностранные подразделения.

По неподтвержденным данным, китайские инвесторы намерены перенести штаб-квартиру в один из китайских мегаполисов, вероятнее всего, в Пекин или Шанхай. Однако данную информацию пока не подтвердили ни одна из сторон.

Zhenjzhou Coal Mining Machinery Group Co является ведущим производителем углеобогатительного оборудования в стране. Компания была основана в 1958 году. В настоящее время численность сотрудников корпорации составляет около 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, самый высокий небоскреб Лондона Leadenhall Building был продан с молотка китайской корпорации CC Land. Самое высокое здание, расположенное в столице Великобритании, было выставлено на продажу из-за финансовых трудностей предыдущего владельца — компании British Land and Canada's Oxford Properties.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайская корпорация приобрела самое высокое здание Лондона

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