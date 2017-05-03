В Костромской области высадят 7 000 деревьев

Кострома, , 14:02 — REGNUM Всероссийский день посадки леса в Костромской области отметят посадкой сеянцев ели европейской.

Как сообщает пресс-службы администрации области, праздничное мероприятие пройдет 20 мая на территории Костромского лесничества вблизи поселка Космынино. Там на площади 2 гектаров будет высажено 7000 сеянцев ели.

Планируется, что сажать ели будут школьники, студенты, педагоги, представители общественных организаций и органов власти.

Костромская область является одной из самых «лесных областей» России. 74% ее территории покрыто лесом. По данным департамента лесного хозяйства области, «в лесном фонде Костромской области преобладают березовые насаждения (41,8%), доля хвойных лесов составляет 46,6% (сосна — 22,6%, ель — 23,9%)».

Лесопромышленный комплекс области занимает второе место по объему производства в области и производит 10% ДВП и 10,4% клееной фанеры России.