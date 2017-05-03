Ремонт моста через Которосль в Ярославле сделают за 2 года

Ярославль, , 13:38 — REGNUM 250 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ пойдут на реконструкцию моста через Которосль в Ярославле в створе Комсомольской площади. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство выделило 2,7 млрд рублей семи регионам России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Сейчас движение транспорта по мосту официально закрыто. На средства городского бюджета сделан проект реконструкции, общая стоимость работ составляет 650 миллионов рублей.

«Мы подготовили проект реконструкции, сейчас мэрия и правительство Ярославской области собирает пакет документов, которые потом будут направлены в Минстрой России. И если его там одобрят, то мы получим финансирование. Изначально мы планировали запросить 600 миллионов рублей. В этом году мы сможем получить лишь 37% от этой суммы. Остальное — на будущий год. Но пока никаких денег в бюджете нет», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника управления дорожного хозяйства мэрии Наталья Климчук.

Мост должны реконструировать за два года.

Читайте ранее в этом сюжете: Семь субъектов РФ получат 2,7 млрд рублей на строительство дорог