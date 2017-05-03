«Нефть: рост под вопросом»

Москва, , 13:04 — REGNUM Согласно API, запасы уменьшились на 4,2 млн баррелей, тогда как участники рынка ожидали снижение всего лишь на 2,3 млн. Данные цифры позволили черному золоту начать день с мажорной ноты, но, после публикации отчета по добычи нефти в апреле, последующий рост оказался под вопросом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Рейтер опубликовал расчеты, согласно которым добыча нефти ОПЕК снижается уже четвертый месяц подряд в основном благодаря усилиям Саудовской Аравии, тогда как другие участники картеля не спешат выполнять условия соглашения», — отметил эксперт.

«В целом, тенденция на падение стоимости нефти продолжает сохраняться, несмотря на слухи о возможном продлении сроков договора по сокращению добычи. Крупные хедж фонды продолжают сокращать свои позиции по сырью и фиксировать прибыль по сделкам открытым в 2016 году: игроки владевшие контрактами на треть мировых запасов нефти предпочли продать около 15% своих активов», — пояснил Мащенко.

«Если тенденция будет продолжаться, то нефть марки Brent вполне может уйти ниже уровня $50 за баррель, что провоцирует ОПЕК на новые вербальные интервенции с целью поддержать котировки», — считает эксперт.

Читайте также: «Нефти непросто»

Как сообщает, ИА REGNUM 3 мая нефть перешла к росту на фоне комментариев министра энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухеля аль-Мазруи, который высказал мнение, что все участники венского соглашения должны будут согласится на его продление по окончании первого полугодия 2017 года. Стоимость на нефть марки Brent выросла на 0,83% — до $51,95. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,59% — до $49,13.