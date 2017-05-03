В Крыму запустили программы автокредитования

Симферополь, , 13:48 — REGNUM Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) запустил первые специализированные кредитные программы на приобретение автомобилей — «Автолайт» и «Автостандарт». Об этом 3 мая заявил директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан, передает «Крыминформ».

«За три года РНКБ выдал более 15 тыс потребительских кредитов на покупку личных транспортных средств жителям Республики Крым и Севастополя на сумму свыше 4 млрд, а весной 2017 года банк предложил клиентам автокредитование на еще более выгодных условиях», — заявил Билан.

По его словам, заявки можно оформить в любом отделении банка с минимальным пакетом документов и минимальным сроком принятия решения. На данный момент банк заключил договоры с 21 крупнейшим автосалоном Крыма и Севастополя.

По программе «Автолайт» может любой гражданин РФ с постоянной занятостью в возрасте до 66 лет, для этого достаточно паспорта РФ и СНИЛС.

Вторая аналогичная программа — «Автостандарт» — предназначена для владельцев зарплатных карт РНКБ, пенсионеров, работников бюджетных организаций, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, сотрудников коммерческих организаций, нотариусов и для командного состава гражданских судов.

До сегодняшнего дня банк предоставлял только потребительские кредиты на покупку авто жителям Крыма и Севастополя. По данным РНКБ, в топ-5 самых продаваемых новых автомобилей в Крыму и Севастополе за 2016 год вошли автомобили марки ВАЗ (27% рынка), Volkswagen (14%), Hyundai (12%), KIA (10,4%), Skoda (5,7%).