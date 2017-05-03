«Рубль может просесть»

Москва, , 12:57 — REGNUM Сегодня, 3 мая, ожидается оглашение решения по процентной ставке ФРС США. Скорее всего, по итогам встречи показатель останется без изменений, однако, как и всегда гораздо более важными будут слова председателя комитета по открытым рынкам, которые могут пролить свет на дальнейшую политику ФРС, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«В том случае, если участники рынка услышат намеки на ужесточение кредитно-денежной политики, рубль вполне может просесть на спекуляциях и закрытии части рублевых позиций инвесторами. Укрепление национальной валюты происходило в основном за счет инвестиций со стороны иностранных игроков, зарабатывающих на кэрри трейд, а снижение ключевой ставки РФ в совокупности с увеличением ставки ФРС делают подобную стратегию менее выгодной», — пояснил эксперт.

«В условиях, когда курс рубля уже не так сильно привязан к котировкам сырья, именно геополитические новости способны в должной мере воздействовать на национальную валюту. В данный момент международная политика играет на руку рублю, а значит драматичных изменений в динамике валюты ожидать не следует», — отметил Мащенко.

«Российская валюта с конца марта двигается в диапазоне 55,70 — 57,20 рублей за доллар и в данный момент находится у его верхней части на отметке 57,11, что позволит инструменту, при появлении негатива, пробить границу, дойти до точки 57,50 и отправится выше. Если же ФРС будет сохранять «голубиную» риторику, то рубль вполне может укрепиться и направиться к уровню 56,50», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 3 мая Банк России понизил официальный курс доллара США и повысил курс евро. Доллар подешевел к рублю на 3,2 копейки и составил 56,9518 рубля. Евро вырос к рублю на 10,75 копейки и составил 62,1515 рубля. Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 3,08 копейки — до 59,2917 рубля.