Самозанятых предлагают приравнять к преступникам – депутат Госдумы

Москва, , 12:49 — REGNUM Законотворческим трешем назвали в Госдуме предложение главы комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского о запрете на выезд за границу нелегализовавшимся безработным, а также инициативу оставить их без пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая.

«Подобные инициативы я называю законотворческим трэшем. Такими заявлениями серьезная проблема совершенствования налоговой системы сводится к полнейшему абсурду», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина») в соцсети. «У нас что, не осталось теневых олигархических структур и коррупционных схем, с помощью которых весьма состоятельные люди и целые организации уходят от уплаты налогов? Разве самозанятые граждане — последний ресурс государства для налогообложения, чтобы на уровне Совфеда говорить о новом «железном занавесе» для них?» — возмущен парламентарий.

По мнению депутата, инициатива в корне противоречит соответствующей установке президента РФ Владимира Путина — глава государства поручил создать понятный и удобный инструмент взаимодействия самозанятых граждан с государством, чтобы они могли спокойно, «в белую», вести и развивать свое дело, зарабатывать честно благодаря своему труду и способностям. Также он предложил освободить самозанятых на определенный период, например, на два-три года, от налогов и обязательных взносов, и внести поправки в законодательство, чтобы исключить любые возможности признания их деятельности незаконным предпринимательством.

Предложение Рязанского — саботаж выполнения поручения президента, полагает Журавлев.

«И вот теперь мы видим, как искажается и фактически саботируется поручение президента. Вместо режима наибольшего благоприятствования и налоговых каникул самозанятых предлагают приравнять к злостным должникам и преступникам, находящимся в розыске», — указал он. По мнению депутата, «пора вводить штрафы за такие законодательные инициативы, которые противоречат интересам граждан и курсу нашего президента».

В Совфеде идет работа над законодательством, направленным на вывод из тени нелегализовавшихся самозанятых граждан. Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский не исключает, что получающим доход, но не платящим налоги гражданам, может быть запрещен выезд за границу.

«Возможно будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то, да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут», — сказал сенатор «Российской газете», отметив, что таким образом государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства.

Для того, чтобы легализоваться самозанятым следует приобрести патент, его цена в среднем в зависимости от региона составляет около 20 тыс. рублей.

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