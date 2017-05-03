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Никаких шансов: нефть тащит рубль вниз

Экономика

Если цены на сырье продолжат падать, российская валюта не сможет удержаться, считает эксперт

Нефтерубль
kremlinrus.ru
Нефтерубль

Москва, 3 мая 2017, 12:36 — REGNUM  Основная угроза для российского рубля сегодня все еще исходит из цен на нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 мая заявил зампред правления Локо Банка Андрей Люшин, комментируя тот факт, что цена одного доллара опустилась ниже 57 рублей на фоне падения цен на нефть до 50,8 долларов за баррель.

«Риски дальнейшего снижения нефтяных цен сохраняются, и если они упадут ниже 50 долларов за баррель, то у рубля вообще не будет никаких шансов удержаться», — уверен Люшин.

По его словам, российская валюта пока еще сопротивляется внешнему давлению. Это происходит, в основном, за счет притока спекулятивных инвестиций. Однако продолжится этот период недолго.

«Курс в районе 60 рублей за доллар может быть достигнут очень быстро еще и потому, что крепкий рубль при текущих ценах на нефть очевидный негативный фактор для бюджета», — отмечает Люшин.

Напомним, ранее о необходимости курса в 60 рублей за доллар заявлял экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

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