ЦБ РФ фиксирует рост инвестиций и ВВП

Москва, , 12:18 — REGNUM Банк России фиксирует рост ВВП в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 0,2−0,4%. Это следует из информационно-аналитического материала ЦБ.

«По оценкам Банка России, годовой прирост ВВП в I квартале 2017 г. составил 0,2−0,4%, при этом с учетом устранения календарного фактора прирост показателя был бы близок к 1%», — отмечается в документе.

Рост ВВП России во втором квартале 2017 года по отношению к первому кварталу с исключением сезонности составит 0,3−0,5%, потребительский и инвестиционный спрос продолжат восстанавливаться.

Рост инвестиций в основной капитал в РФ в I квартале 2017 г. оценивается Банком России на уровне 1,5−2,0%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, эксперты ООН считают, что в 2017 году рост экономики Российской Федерации составит 1,1%. Данные следуют из доклада экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). В то же время МЭР России прогнозирует рост ВВП по 1,5% в ближайшие три года.