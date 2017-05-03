В России в I кв. выплачено более 3,9 млрд рублей долгов по зарплате
Погашена задолженность по заработной плате перед 243,4 тыс. работниками
Москва, 3 мая 2017, 12:08 — REGNUM В России в январе-марте 2017 года выявлено 97,8 тыс. нарушений трудового законодательства. 25,2 тыс. из них касались вопросов оплаты труда, сообщили в Роструде.
В результате принятых Рострудом мер за три месяца 2017 года удалось добиться погашения задолженности по заработной плате на сумму более 3,9 млрд рублей перед 243,4 тыс. работниками.
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Как сообщало ИА REGNUM, в общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 44% приходится на обрабатывающие производства, 28% — на строительство, по 7% — на добычу полезных ископаемых и транспорт, 6% — на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки.
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