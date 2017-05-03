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Новый крупный такси-агрегатор появится в России

Экономика

«В конце апреля 2 крупных игрока российского рынка такси-агрегаторов — RuTaxi и Fasten объединились»

Москва, 3 мая 2017, 12:08 — REGNUM  В Российской Федерации на рынке такси-агрегаторов вскоре появится один из крупнейших игроков. Произойдет это благодаря объединению RuTaxi (владелец брендов «Везет» и «Лидер») и Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi), привлекших к финансированию UFG Private Equity. Об этом РБК рассказал представитель Fasten и подтвердил партнер UFG Private Equity Артур Акопьян.

«В конце апреля 2 крупных игрока российского рынка такси-агрегаторов — RuTaxi и Fasten объединились», — говорится в сообщении.

В рамках соглашения между сторонами была создана единая акционерная структура, под началом которой были объединены штаты 2-х компаний, технологии, программные комплексы и прочее.

Ожидается, что новый такси-агрегатор поможет увеличить число заказов почти на 25% — до 1,5 млн в день. При этом собственного парка такси у компании не будет, на нее будут работать подключенные к сервису транспортные средства.

«Мы понимаем, что российский рынок проходит масштабную консолидацию, в конечном счете останется 2−3 крупных игрока, — пояснил Акопьян. — Мы видим себя одним из этих игроков».

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