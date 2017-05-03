ФосАгро — партнер II Всероссийского форума продовольственной безопасности

Москва, , 12:04 — REGNUM Группа «ФосАгро» приняла участие во II Всероссийском форуме продовольственной безопасности, который прошел в Ростов-на-Дону. Ключевыми в повестке форума, проходящего при поддержке Правительства РФ и Минсельхоза РФ, стали вопросы продовольственной безопасности в новых экономических условиях, роль России на глобальном рынке продовольствия и вопросы импортозамещения на российском рынке сельхозпродукции.

«Компания «ФосАгро», является крупнейшим поставщиком удобрений на приоритетный российский рынок и обеспечивает национальную продовольственную безопасност, подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, — Внутренний рынок имеет один из мощнейших потенциалов дальнейшего роста. За последние 5 лет продажи «ФосАгро» на российском рынке более чем удвоились, а наша рыночная доля приблизилась к 30%. Я также вижу дополнительный стимул роста в реализации государственной программы импортозамещения и продолжающейся поддержке местных фермеров. Рассчитываю, что к 2020 г. «ФосАгро» сможет увеличить поставки на наш приоритетный рынок еще на 25% — до 2,6 млн тонн».

Заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу Сергей Пронин сообщил, что в 2016 г. спрос на удобрения на российском рынке в целом вырос на 16%, по фосфорсодержащему сегменту (DAP/MAP/NPK) — на 24%.

«За аналогичный период наши общие продажи на внутреннем рынке выросли более чем на 30% — до почти 2,1 млн тонн. Мы очень довольны, что российский рынок, развитию которого мы всегда уделяли первостепенное внимание, открывает одни из лучших возможностей в мире», — подчеркнул Сергей Пронин

Для «ФосАгро», выступившей партнером Всероссийского форума, развитие внутреннего рынка минеральных удобрений является безусловным приоритетом. В первом квартале 2017 года компания увеличила поставки удобрений и кормовых фосфатов российским аграриям в 1,3 раза — до 631,3 тыс. тонн. Сегодня каждая четвертая тонна удобрений, вносимая российскими фермерами на поля, произведена на предприятиях Группы «ФосАгро».

Сбытовая сеть компании располагает предприятиями, присутствующими в 14 основных сельскохозяйственных регионах России, а также 21 складским комплексом, включая фасовочные, на которых можно единовременно разместить более 450 тыс тонн удобрений.