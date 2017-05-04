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Как сближение с Западом дало СССР «копейку»

Экономика

Ровно 51 год назад, 4 мая 1966 года, в Турине был подписан договор об участии итальянской компании «Фиат» в создании автомобильного завода в СССР. Чем итальянцы оказались лучше других автопроизводителей и почему именно они создали народный автомобиль «Копейку»?

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ВАЗ-2101 пикап
ВАЗ-2101 пикап

Москва, 4 мая 2017, 04:40 — REGNUM  Проект создания относительно недорогого «народного автомобиля» был принят Советским Союзом в конце 60-х годов. О том, как на свет появились знаменитые «Жигули», читайте в статье корреспондента ИА REGNUM Виктории Бабаевой.

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«Жигули» ВАЗ-2101 (1970—1988)
«Жигули» ВАЗ-2101 (1970—1988)

Планы по созданию личного автотранспорта для широких народных масс можно считать продолжением начатой при Хрущеве программы «нормализации» жизни советских людей, переключения ее в русло достатка и индивидуализма. Предполагалось также, что запуск завода по массовому производству легковых автомобилей сработает локомотивом, позволяющим сменить вектор мобилизационной советской экономики, на нечто подобное современному «стабильному развитию». Глядя ретроспективно на текущее состояние дел, можно заключить, что эта идея сработала.

Ориентированность советской автомобильной промышленности на военную, грузовую и общественно-транспортную отрасли, потребовали бы больших средств и времени для создания нового легкового автомобиля «с нуля». Такова была основная версия выбора зарубежного поставщика технологии и оборудования.

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«Жигули» ВАЗ-2104 (1984—2012)
«Жигули» ВАЗ-2104 (1984—2012)

Но была и дополнительная причина, заключавшаяся в том, что в качестве приоритета была выбрана программа сращивания с Европой. Следовательно, задача заключалась в подключении к советским человеческим и сырьевым ресурсам позитивно настроенного западного владельца технологий. Компания «Фиат», сотрудничавшая с СССР еще с 30-х годов, оказалась партнером, подходящим по всем перечисленным параметрам.

Подробно об истории воплощения идеи «Жигулей» в реальность, читайте в статье: Договор о копейке, принесший миллиарды

Читайте также другие статьи Виктории Бабаевой, посвященные интересным тенденциям развития автомобильной промышленности и рынка.

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