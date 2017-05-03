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Темпы ввода жилья в Петербурге в текущем году продолжают снижаться

Экономика

После рекордного декабря 2016 года четвертый месяц показатель нового жилья снижается

Стройка
hayabuzo
Стройка

Санкт-Петербург, 3 мая 2017, 11:34 — REGNUM  В апреле 2017 года в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию 54 дома на 3015 квартир, с учетом индивидуального строительства. Общая площадь введенного жилья составила 154 516 кв. метров. Об этом сегодня, 3 мая, сообщил городской комитет по строительству.

Напомним, в марте текущего года в Петербурге было введено в эксплуатацию 166 тыс. кв. метров жилых помещений, в феврале — 423,5 тыс. кв. метров, в январе — 527 тыс. кв. м жилья. При этом в декабре 2016 года данный показатель составлял 752 тыс. кв. метров.

Апрельским лидером 2017 года по вводу жилья стал пригородный Пушкинский район — там сдано 19 домов на 886 квартир. На втором месте — Красногвардейский район (2 дома на 851 квартиру), на третьем месте — Невский район (1 дом на 425 квартир).

«Всего по состоянию на 1 мая в Санкт-Петербурге было введено 1 271 380,5 кв. м жилья. Наилучшие показатели по итогу четырех месяцев 2017 года у Приморского (268 513 кв м), Невского (182 641 кв. м) и Выборгского (148 009,4 кв. м) районов города», — отчитались в строительном ведомстве Смольного.

Помимо жилья, в апреле было сдано в эксплуатацию 57 объектов общегражданского назначения. Среди них несколько корпусов базы отдыха в Сестрорецке.

Напомним, 26 апреля губернатор Георгий Полтавченко, выступая с отчетом за 2016 год в Законодательном собрании, подчеркнул, что «третий год подряд строители сдают в Петербурге более 3 млн квадратных метров жилья».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию 3 млн 116 тыс. 297 квадратных метров жилья, или 1322 дома на 57 421 квартиру (с учетом индивидуального строительства). Объем ввода жилья в 2016 году на 2,8% превысил аналогичный показатель 2015 года.

Кроме того, в прошлом году за счет застройщиков построен 21 социальный объект, за счет бюджета — 26. «Это пятилетний максимум как в целом, так и по объектам образования — 7 школ и 20 детских садов», — отметил губернатор.

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