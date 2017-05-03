Акции АФК «Системы» рухнули на 25% после иска «Роснефти»

Москва, , 10:59 — REGNUM Акции АФК «Система» упали на 25% на торгах Московской биржи на фоне иска «Роснефти» о взыскании с компании 106,6 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Таким образом, стоимость бумаг компании во время торгов опустилась до 16,62 рублей за одну акцию.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 2 мая пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил, что судебный иск «Роснефти» к АФК «Система» на сумму 106,6 млрд рублей вызван действиями, которые привели, к обесценению активов «Башнефти».

По его словам, АО «Система-инвест» и АФК «Система» в период владения компанией «Башнефть» совершили действия и манипуляции, уменьшившие стоимость активов «Башнефти».

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