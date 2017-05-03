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«Точечное решение о повышении МРОТ общую экономическую картину не изменит»

Экономика

Депутат Заксобрания Оренбургской области Максим Амелин назвал решение о повышении МРОТ точечной мерой, которая не повлияет на экономическую ситуацию в России

МРОТ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
МРОТ

Оренбург, 3 мая 2017, 11:09 — REGNUM  Поручение председателя правительства России Дмитрия Медведева о подготовке законопроекта относительно повышения МРОТ и доведения его до размера прожиточного минимума оренбургский депутат назвал точечной мерой. «Это точеное решение, и общую картину оно не изменит», — отметил депутат Законодательного собрания Оренбургской области Максим Амелин (КПРФ) в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя поручение председателя правительства РФ.

«Отдельные элементы системы без изменения системы в целом менять очень сложно. Мы сейчас поднимаем МРОТ, а денег в экономике у нас просто нет. Кредитов дешевых как не было, так и нет. Мы начинаем, скажем так, поддавливать бизнес, — сказал парламентарий и сравнил сложившуюся ситуацию с тушением пожара. — Это получается, когда мы пожар тушим, а источник возгорания не хотим ликвидировать. Экономические меры должны быть комплексными, а мы пытаемся точечными мерами сделать экономику. Так не бывает. Экономика — большой системный организм».

Амелин не исключает того, что с повышением МРОТ рабочие могут лишиться части премий и иных денежных выплат: «Работодатель подстраивается под экономическую ситуацию, а это решение (о повышении МРОТ), я бы сказал, прежде всего, политическое. Без полного внимания к экономике эта мера не даст эффекта, я так считаю».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить законопроект об изменении МРОТ. Предложено уравнять МРОТ с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения. В первом квартале 2017 года он составил 10,7 тыс. рублей. На данный момент МРОТ составляет 7,5 тыс. рублей, с 1 июля 2017 года он должен вырасти до 7,8 тыс. рублей.

Добавим, величина прожиточного минимума в Оренбургской области за первый квартал 2017 года установлена на уровне 8518 рублей в расчете на душу населения: для трудоспособного населения — 9007 рублей, для пенсионеров — 6999 рублей, для детей — 8718 рублей.

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