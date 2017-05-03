Морское государство без кораблей: Эстония хочет вернуть торговый флот

Таллин, , 14:24 — REGNUM Эстония остается единственной морской страной Евросоюза, в которой нет ни одного собственного торгового судна. Об этом ИА REGNUM сегодня, 3 мая, сообщили в Морском консультационном совете Эстонии при правительстве страны, отметив, что последнее судно покинуло Эстонский регистр судов в 2014 году.

Сегодня под флагами других государств ходит порядка 60 судов местных судовладельцев. Вернуть их и привлечь новых судовладельцев — задача, поставленная новым кабинетом министров перед министерством экономики и коммуникаций на период 2017—2020 годов.

Эстонское морское пароходство времен СССР насчитывало 77 судов, а эстонский крупнотоннажный торговый флот считался самым передовым в Восточной Европе и ходил по всем морям и океанам. К моменту приватизации в 1997 году таких судов оставалось чуть более 40. Сегодня уже признано, что в ходе приватизации Эстонского морского пароходства использовались мошеннические схемы, а новые «хозяева» мало того, что купили акции пароходства по заниженным ценам, так и сделали предприятие убыточным, обанкротив его окончательно и распродав весь флот. При этом новые иностранные покупатели — норвежские фирмы — тоже не церемонились: из образовавшегося в 2001 году долга за выкуп 80% акций в 13,5 млн евро эстонское государство смогло в итоге получить лишь 1,9 млн евро.

Однако не столько иностранные мошенники виноваты в исчезновении торгового флота Эстонии, сколько само эстонское морское законодательство и позиция профильных министерств, действующих по принципу «собаки на сене». Так, Эстония — единственная морская страна в мире, которая не предоставляет налоговых и иных льгот судовладельцам. Это разительно отличает ее даже от ближайших соседей. В Латвии и Литве дотации и льготы судовладельцам составляют до 20−30% различных выплат. В Латвии моряки и их работодатели платят социальный и прочие налоги на основе минимального оклада, а в Швеции судовладельцы не платят соцналог и вовсе. В Скандинавии подоходный налог на судовладельцев заменен на налог на тоннаж судов. Как следствие, не только суда, но и вербовочные центры для моряков покинули Эстонию.

Кроме того, положения действующего Эстонского судоходного регистра не соответствуют требованиям сегодняшнего дня, слишком противоречивы и сложны для иностранных и местных судовладельцев, а процедура регистрации судов и вербовки экипажей — многоступенчатая и длительная по времени.

Высокие налоговые сборы и хитросплетения законодательства привели к тому, что не только суда, но и эстонские моряки перешли под юрисдикцию других государств. Речь идет примерно о 6000 морских специалистах. И это при том, что плавающие на судах под чужими флагами эстонские моряки теряют социальные гарантии своего государства, что приводит к многочисленных трагедиям и неприятным ситуациям. Моряки вынуждены прибегать к услугам судовладельцев с сомнительной репутацией, где они рискуют своим здоровьем и даже жизнями, чтобы заработать на жизнь. Из-за принадлежности их судов к Либерии, Антигуа и Барбуда и другим странам третьего мира эстонцы не могут воспользоваться законодательством Европейского союза, строго регламентирующим трудовые отношения и вопросы трудоустройства и увольнений и защищающим их права. Все это создает ситуацию «правового вакуума».

Данное обстоятельство усугубляется и тем, что эстонские моряки и морские специалисты не могут рассчитывать на правовую и иную поддержку собственного государства, так как до сих пор не создан механизм экстренной помощи или координационный центр по постоянному мониторингу ситуации с «зарубежными» эстонскими моряками.

В феврале 2017 года кабинет министров Эстонии удовлетворил предложение министра экономики и коммуникаций Кадри Симсон о начале возвращения в страну торгового флота. Министерству поручено разработать точный план действий и утвердить его до осени 2017 года с тем, чтобы можно было выставить законодательные инициативы на голосование парламенту уже осенью. Среди предлагаемых мер: изменение ставки подоходного налога, минимизация социального налога, введение налога на тоннаж, доступность юридической и иной консультации для судовладельцев через большую доступность электронной среды госуправления, создание специальной комиссии переходного периода для прямого контакта с заинтересованными лицами и другое. Предлагается создавать индивидуальные «привлекательные пакеты» из льгот и IT-решений для конкретных крупных фирм-судовладельцев. Немаловажным вопросом заявлено и возвращение в страну международных вербовочных фирм для моряков и плавсостава.

Кроме того, решено, что Эстония должна больше рекламировать свои достижения как морской страны: высокий уровень местного морского образования, большое количество морских специалистов, выгодную предпринимательскую среду, минимум бюрократии, развитый IT-сектор и другое.

По прогнозам специалистов Морского консультационного совета при министерстве экономики, если все пойдет по плану, то новые законодательные изменения вступят в силу в 2018 году. Однако многое будет зависеть от самих судовладельцев. Большинство из них будут ждать, пока это сделают другие, чтобы посмотреть на первые результаты. Поэтому в совете надеются, что «первыми ласточками» станут эстонские суда, вернувшиеся в родную гавань. Многое будет зависеть и от итогов парламентских выборов весны 2019 года. Если коалиция сохранит сегодняшнюю конфигурацию, это добавит уверенности в действия судовладельцев. Прогнозируется, что при положительном стечении обстоятельств в 2020 году под флагом Эстонии будет ходить до 20 торговых судов.

По данным эстонских СМИ, судоходство — одна из самых прибыльных отраслей экономики в мире. Она находится на четвертом месте после финансовых услуг, страхования и химической промышленности. В Евросоюзе производительность пароходств составляет до 90 тысяч евро на одного работника в год. Одно рабочее место на судне создает дополнительно до трех высокооплачиваемых рабочих мест на берегу. Если под эстонским флагом будет ходить до 400 судов, то ВВП Эстонии будет расти на 1,8% в год, а бюджет получит дополнительно до 0,5 млрд евро.