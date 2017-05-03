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В Эстонии либерализуют рынок труда: на работу с семи лет

Экономика

Отменяется обязательное требование получения разрешения Трудовой инспекции на работу несовершеннолетних и увеличивается время их работы

Таллин, 3 мая 2017, 14:26 — REGNUM  С мая 2017 года на рынке труда в Эстонии вступают в силу новые правила для несовершеннолетних. Они предусматривают упрощение приема и регистрации таких лиц работодателями, а также расширяющие перечень допустимых работ. Об этом ИА REGNUM сегодня, 3 мая, сообщили в Эстонской торгово-промышленной палате KODA, отметив, что часть новых правил вступит в силу 8 мая, остальные — с июля 2017 года.

С начала мая отменяется перечень работ, которые разрешено выполнять несовершеннолетним, что дает молодежи возможность работать в значительно более широком диапазоне сфер деятельности. Кроме того, установлено разное время работы для обязанных и не обязанных посещать школу 15−17-летних несовершеннолетних в течение учебной четверти и во время школьных каникул. В случае вступления изменений в силу выполнившим школьную обязанность несовершеннолетним в дальнейшем разрешается работать 8 часов в день и 40 часов в неделю. Ранее эти нормы составляли 7 часов в день и 35 часов в неделю.

С июля работодатель Эстонии более не должен ходатайствовать перед Трудовой инспекцией о выдаче отдельного разрешения для найма молодого человека в возрасте до 14 лет, достаточно внести данные в Регистр работников Эстонии. В дополнение к регистрации работы в регистр необходимо будет внести также все прочие необходимые документы (например, согласие законного представителя несовершеннолетнего, условия труда). При этом, в случае, если в течение десяти дней инспектор по труду не отказал в выдаче своего согласия, считается, что разрешение на работу 7−14-летнего было получено. Благодаря данному изменению сокращается административная нагрузка работодателей, в то же время, все необходимые инстанции будут оповещены о найме подростка и об условиях его работы.

Согласно действовавшему до сих пор закону, работодатели должны были известить как Налогово-таможенный департамент, так и Трудовую инспекцию о найме на работу несовершеннолетнего и получить в этих ведомствах соответствующие разрешения. С июля эта обязанность отменяется.

Эстонская торгово-промышленная палата KODA считает достижением достигнутые изменения, отметив, что целью изменений является предоставление несовершеннолетним лучших возможностей для работы и освоения трудовых навыков.

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