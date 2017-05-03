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По расходам бюджета Союзного государства достигнут наивысший показатель

Экономика

Данные аудиторской проверки Счетной палаты РФ

Москва, 3 мая 2017, 10:50 — REGNUM  В 2016 году профицит бюджета Союзного государства составил более 1,7 млрд рублей или 26% доходов. Доходная часть союзного бюджета исполнена в объеме 6,7 млрд рублей. Кассовое исполнение расходов составило 4,7 млрд рублей или 95%. «За последние три года это наилучший показатель по расходам. Об этом заявил аудитор Счетной палат РФ Александр Жданьков, сообщается на сайте контрольного органа.

По его словам, в 2014 году кассовое исполнение расходов составляло всего 86%, в 2015 году — 94,8%».

Из 15 разделов функциональной классификации расходов наименьший уровень исполнения отмечен по разделу «Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия» — 44,6%.

По четырем разделам исполнение составило ниже 95%, по остальным девяти разделам — от 95,1% до 99,3%.

Наиболее высокий показатель исполнения достигнут по разделу «Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности Союзного государства» — 99,5% уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2016 г. только восемь из 30 главных распорядителей полностью использовали средства союзного бюджета (Комитет государственной безопасности и Государственный пограничный комитет Республики Белоруссия, Рослесхоз, Роспотребнадзор, Минпромторг России, Минкультуры России ФМБА России и Госкорпорация «Роскосмос»). Наименьший уровень исполнения (39%) сложился у Росгидромета.

Остатки средств бюджета Союзного государства увеличились с начала 2016 г. на 9,8%, составив на 1 января 2017 г. 2,1 млрд рублей. При этом из целевых остатков средств союзного бюджета, образовавшихся на счетах бюджетополучателей в размере 48,7 млн рублей (на 1 января 2016 г.), на финансирование программ в 2016 г. было направлено только 69,1%.

В полном объеме исполнены расходы только по одной программе — «Разработка современной и перспективной технологии создания в государствах-участниках Союзного государства тепловизионной техники специального и двойного назначения на базе фотоприемных устройств инфракрасного диапазона третьего поколения».

Самый низкий уровень исполнения расходов на территории Российской Федерации отмечен по программе «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура» — 76,9% (государственный заказчик-координатор Минсельхоз России). «Срок реализации этой программы закончился в 2016 г., ее задачи до конца не выполнены», — подчеркнул Жданьков.

Счетная палата РФ направить оперативный отчет о ходе исполнения бюджета Союзного государства за 2016 г. и Аналитическую записку к нему в Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России и Постоянный комитет Союзного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между и.о.президента РФ Владимиром Путиным и Президентом РБ Александром Лукашенко.

С 2000 года начал формироваться союзный бюджет. Бюджет Союзного государства важнейший индикатор, характеризующий уровень, масштабы и финансовые возможности интеграции. Это совместный документ, формирующийся за счет отчислений государств участников.

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Союзное государство России и Белоруссии
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