Petrobras всеми силами пытается найти деньги на погашение долгов

Бразилиа, , 12:06 — REGNUM Государственная крупнейшая нефтегазовая компания Бразилии Petróleo Brasileiro (Petrobras), которая находится в крайней тяжелом экономическом положении после коррупционного скандала, планирует расширить свои планы по распродаже активов. Как сообщил гендиректор компании Педро Паренте, в программу распродажи активов будут включены нефтеперерабатывающие заводы. Соответствующее заявление представитель Petrobras сделал на конференции в Хьюстоне Offshore Technology Conference.

Речь идет о дополнительных 40 активах стоимостью около $42 млн, которые корпорация намерена выставить на продажу. Весь обновленный список активов будет озвучен в ближайшие недели. Известно, что в него войдут нефтеперерабатывающие заводы. По словам Паренте, международные нефтяные компании активно интересуются этими проектами, желая увеличить свое присутствие в Бразилии.

Кроме того, в список распродаваемых активов войдут подразделение по продаже топлива BR Distribuidora и месторождение Bauna. Ранее сделки по этим проектам были остановлены судом. Компания подала на апелляцию, но в феврале 2017 года суд отклонил апелляцию и оставил в силе решение о запрете продажи компанией Petrobras доли в топливно-распределительном подразделении. Но бразильский нефтегигант не оставляет надежды продать эти активы после разрешения всех юридических вопросов.

Паренте также отметил, что концерн надеется продать активы своей нефтехимической компании Braskemfield. Она является крупнейшей в Латинской Америке, присутствует на территории разных стран мира, включая Бразилию, Германию и США.

Между тем, Паренте, выступая на конференции в Хьюстоне, заявил, что слабая динамика цен на нефть не станет препятствием на пути к осуществлению плана Petrobras по продаже до конца 2018 года активов на $21 млрд или поиску партнеров для своих операций разведки и переработки. С другой стороны, гендиректор компании обозначил реально серьезные риски для Petrobras: это и напряженность на Ближнем Востоке, и крупные траты для урегулирования претензий, и неудачи с выполнением плана продажи активов.

По словам Паренте, бразильской нефтяной корпорации следует сфокусироваться на сокращении расходов, как делают многие другие латиноамериканские энергетическое компании. Кроме того, в ближайшие пять лет Petrobras будет искать возможности в секторе альтернативных источников энергии, подчеркнул представитель компании.

Напомним, что финансовые проблемы у Petrobras начались в 2014 году, когда в Бразилии произошел громкий коррупционный скандал. Тогда полиция выявила схему отмывания денег, продажу нефтепродуктов по искусственно завышенным ценам. По этому делу «проходят» около полусотни человек, многие из которых являются высокопоставленными чиновниками. По сути, этот скандал привел к импичменту бразильскому лидеру Дилме Руссефф. Обвинения предъявлены были также экс-президенту страны Луису Инасиу Лулада Силве, что сама Руссефф охарактеризовала как кампанию против Партии трудящихся в преддверии выборов 2018 года.

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Все эти события, безусловно, не могли негативным образом не повлиять на положение Petrobras. Чтобы расплатится с накопленными долгами, компания начала программу реструктуризации активов. В 2015—2016 годах бразильский энергогигант получил от продажи активов $13,6 млрд, а план на 2017−2018 годы был увеличен до $21 млрд. Включение в этот список нефтеперерабатывающих заводов — вынужденная мера, необходимая для погашения долгов и разработку гигантских шельфовых месторождений в так называемом «подсолевом» слое.

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