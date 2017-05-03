Завод по переработке ТКО планируют построить в Воронежской области
Воронежская область готовится к переходу на новую систему обращения с отходами: инвестора для строительства мусоросортировочного завода выбрали в апреле
Воронеж, 3 мая 2017, 09:52 — REGNUM Воронежская область готова перейти на новую систему обращения с отходами с 1 января 2018 года. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, доложил на заседании правительства области, состоявшемся под председательством главы региона Алексея Гордеева 2 мая, руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Алексей Карякин.
Он, в частности, доложил о создании на территории Воронежской области мусороперерабатывающих мощностей, необходимых для перехода на новую систему.
Одним из шагов в этом направлении станет строительство мусоросортировочного комплекса на территории Воронежского межмуниципального отходоперерабатывающего кластера — завод планируется построить уже к концу 2017 года.
Кроме того, рассматривается вопрос строительства завода по переработке твердых коммунальных отходов на территории Лискинского кластера.
Алексей Карякин напомнил, что Воронежская область вошла в число 17 пилотных регионов по формированию новой системы регулирования деятельности по обращению с отходами. Была разработана соответствующая дорожная карта. Переход на новую систему по обращению с отходами для Воронежского межмуниципального отходоперерабатывающего кластера предусмотрен к январю 2018 года.
Федеральный закон №458 «О внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства и потребления» предполагает внедрение в регионах нового порядка сбора и утилизации отходов, в частности, создание региональных операторов по обращению с отходами. Новые правила вступят в силу с января 2018 года.
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Фонд ЖКХ выделит Воронежской области 300 млн на мусоросортировочный завод
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля был определен инвестор, который займется строительством первого в регионе мусоросортировочного завода — вблизи действующего полигона захоронения ТБО в Семилукском районе. Мощность предприятия должна составить 440 тыс. тонн отходов в год, предельный размер расходов инвестора указан в сумме 261,5 млн рублей. Еще около 300 млн рублей составят вложения Фонда ЖКХ. Общая стоимость строительства предприятия оценивается в 561,5 млн рублей. Соглашение рассчитано на 25 лет.
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